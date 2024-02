Velenjčani na vnovičnem protestu: Ogrevanje ni nobeno razkošje

V iniciativi vztrajajo, da je treba ljudem pomagati takoj in da so potrebni tako kratkoročni kot dolgoročni ukrepi. Visoke položnice bodo namreč marsikoga pahnile v socialno stisko, se bojijo. Navedli so tudi, da bodo januarske položnice za najmanj tri zimske mesece pahnile pod prag revščine še tiste, ki so bili do sedaj nad njim.

Spomnili so, da so velenjski svetniki na torkovi seji sprejeli sklep, da se cena ogrevanja na podlagi znižanja toplote s strani Termoelektrarne Šoštanj zniža za šest odstotkov. "In kaj pomeni šestodstotno znižanje pri skupni položnici za komunalo v višini 300 evrov? To pomeni, da bo položnica nižja za samo 10 evrov," so izračunali. Prav tako so izračunali, da bodo do 40-odstotnega kritja položnic upravičeni le tisti občani, ki prejemajo denarno socialno pomoč.

Kot so sporočili z velenjske občine, bodo na podlagi januarskih izračunov porabe toplote pripravili dodatno analizo in prilagodili ukrepe ter še naprej iskali možnosti za dodatno pomoč prebivalcem v Velenju. Tudi s tem namenom bo Komunalno podjetje Velenje izdajo računov za januar za večstanovanjske objekte zamaknilo za nekaj dni ta mesec.

Na pobudo župana Velenja Petra Dermola se bo ustanovila tudi posebna delovna skupina, ki bo podrobneje pregledala porabo toplotne energije po posameznih objektih in stanovanjih za zadnja tri leta in pripravila analizo, na podlagi katere bodo prilagodili ukrepe za zniževanje porabe in stroškov ogrevanja. Glavni cilj je, da čim prej označijo kritične objekte in do naslednje kurilne sezone z ukrepi za boljšo energetsko učinkovitost porabo ogrevanja kritičnih objektov čim bolj znižajo.

Na osebnih pogovorih z občani, ki jih je bilo več kot 30, je Dermol dobil informacije, da veliko število občanov nima nameščenih ne termostatskih ventilov ne individualnih števcev oz. delilnikov stroškov ogrevanja za merjenje individualne porabe toplote v večstanovanjskih stavbah. Prav tako jih okoli 70 odstotkov biva v objektih, ki niso energetsko sanirani.