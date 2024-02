'Položnica za komunalo, ki znaša 300 evrov, bo nižja za samo 10 evrov'

Poleg šestodstotnega znižanja cene za toplotno ogrevanje so sicer svetniki sprejeli tudi sklep, s katerim bi poskrbeli za najranljivejše skupine, in sicer v višini 40 odstotkov kritja položnic, vendar ne več kot 150 evrov. "To pomeni, da bodo do 40-odstotnega kritja položnic upravičeni le tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč. V obravnavo pa bodo sprejeli tudi tiste občane, ki s svojimi prihodki ne presegajo cenzusa 684 evrov," so navedli v iniciativi.

Spomnili so, da so velenjski svetniki na torkovi seji sprejeli sklep, da se cena ogrevanja na podlagi znižanja toplote s strani Termoelektrarne Šoštanj zniža za šest odstotkov. "In kaj pomeni šestodstotno znižanje pri skupni položnici za komunalo v višini 300 evrov? To pomeni, da bo položnica nižja za samo 10 evrov," so izračunali.

V iniciativi vztrajajo, da je treba ljudem pomagati takoj in da so potrebni tako kratkoročni kot dolgoročni ukrepi. Visoke položnice bodo namreč marsikoga pahnile v socialno stisko, se bojijo. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bodo januarske položnice za najmanj tri zimske mesece pahnile pod prag revščine še tiste, ki so bili do sedaj nad njim.

Velenjska občina je s tem izpustila vse tiste, katerih prihodki so sicer višji od 684 evrov, a le za nekaj centov, so kritični v iniciativi. "In če si zamislimo človeka, ki prejema okoli 700 evrov mesečno in je prejel položnico za komunalne storitve v višini 280 evrov, to pomeni 40 odstotkov njegovih mesečnih prihodkov," so izračunali.

Prav tako se ne strinjajo z namero občine, ki svojim občanom kot trenutno rešitev ponuja pomoč pri iskanju izredne denarne pomoči iz naslova socialnih transferjev.

V sredo so se sicer predstavniki iniciative z namenom znižanja cene toplotnega ogrevanja sestali tudi z velenjskim županom Petrom Dermolom in njegovim šoštanjskim kolegom Borisom Goličnikom. Oba župana sta obljubila, da se bosta potrudila, da pride do izločitve kuponov ogljikovega dioksida iz cene toplotnega ogrevanja in vnovičnega znižanja davka na dodano vrednost z 22 odstotkov na 9,5 odstotka.

Kako bodo znižali cene položnic?

Kot so danes sporočili iz Komunalnega podjetja Velenje, bodo januarske račune za toploto zamaknili za večstanovanjske objekte. Tako bodo osebam, ki so že upravičene do enkratne denarne pomoči velenjske in šoštanjske občine, nimajo pa še izdane odločbe za toplotni dodatek, tega izjemoma že upoštevali.

Vsem, ki so se znašli v stiski zaradi zneskov za plačilo in so izpolnili vlogo za toplotni dodatek, bodo na februarskih položnicah ob obračunani nižji ceni toplote in subvenciji odšteli toplotni dodatek, kar naj bi občutno znižalo zneske.