Velenjčani protestirali: 'Položnice bodo ljudi pahnile v revščino'

Po njegovem je nedopustno to, da vlada ni ohranila znižanega davka na dodano vrednost za ogrevanje. Bečarević je izpostavil, da se je cena toplotne energije iz Teša v zadnjih šestih zvišala za 300 odstotkov. V iniciativi od Premogovnika Velenje in Teša ob tem zahtevajo nadomestilo iz naslova degradacije okolja za ljudi.

V iniciativi medtem zahtevajo preklic izdanih položnic. Po besedah predstavnika iniciative Asmirja Bečarevića je nedopustno, da je velenjska komunala položnice, ki bodo ljudi pahnile v revščino, sploh poslala. Nekateri so januarja namreč prejeli položnice za december, ki so trikrat višje od tistih za november. Nekaj občanov je ob tem napovedalo, da jih ne bo poravnalo.

Kot so pojasnili v Tešu, so na agencijo za energijo oddali vlogo za spremembo cene toplotne energije, da bi se ta znižala z 51,30 evra uro na 48,38 evra za megavatno uro. To je rezultat pogajanj in doseženih cen premoga, vladne regulative na področju določitve cen plina in upoštevanja cen delnega nakupa emisijskih kuponov za leto 2024 po ugodnejši ceni kot za leto 2023, so navedli.

Velenjski župan in državni svetnik Peter Dermol je medtem na današnji seji državnega sveta predlagal, da se državni pravilnik, ki določa obračun stroškov toplotne energije, dopolni tako, da se v primeru, če enota v večstanovanjski stavbi ni v uporabi najmanj en mesec, poraba toplote za to enoto za to obdobje obračuna po dosedanjih določbah. Preostali del neporabljene toplote, ki bi odpadel na to enoto, če bi bila v uporabi, pa bi se kot olajšava upoštevala za enote, ki mejijo na to enoto, in ne na celotno stavbo v povprečju enakih mesecev preteklih let.

Podal je tudi pobudo za povišanje subvencij za energetsko sanacijo starejših večstanovanjskih stavb. Ta trenutno znaša 18 evrov na kvadratni meter za fasado oz. največ 20 odstotkov za posamezni ukrep, kar je razmeroma nizka subvencija glede na strošek investicije.

Predlagal je ponovno uvedbo kreditov za energetske sanacije večstanovanjskih stavb z odplačilom mesečnih obrokov v breme rezervnega sklada. Po trenutno zakonodaji namreč lahko kredit dobi samo posamezni lastnik stanovanja, ki plačuje obroke kredita sam in se ne krijejo iz rezervnega sklada. V primeru 100-odstotnega soglasja etažnih lastnikov bi lahko pridobili lastniki kredit v breme rezervnega sklada z bistveno nižjo obrestno mero, kot jo trenutno ponujajo banke oz. hranilnice.

Komunala pripravljena preučiti možnosti za znižanje cen toplotne energije

V Komunalnem podjetju Velenje so povedali, da so položnice izdane na podlagi dejanskih odčitanih porab objektov in principa delitve, na katerega nimajo vpliva, ter veljavnih cen po uradno objavljenih cenikih. Ne obstaja pravna podlaga za preklic, saj bi s tem podjetje namenoma kršilo obstoječo zakonodajo, so zapisali.

Glede zahteve po začasni ustavitvi izdajanja novih položnic so v komunali pojasnili, da so cene komunalnih storitev odvisne od različnih dejavnikov, kot so stroški proizvodnje, vzdrževanja infrastrukture, energetski viri in drugi operativni stroški.

Glede zahteve za znižanje cene toplotne energije so v komunali navedli, da so cene energetskih virov pomemben dejavnik v kakovosti življenja, zato so z občinami ustanoviteljicami pripravljeni preučiti možnosti za znižanje cen toplotne energije. Na zahtevo za 30-odstotno zmanjšanje priključne moči vsem stanovanjskim stavbam pa so odgovorili, da ne oni ne občine ne smejo samovoljno zniževati obračunske moči. To morajo izvesti stanovalci v večstanovanjskih stavbah preko upravnika.

Na očitek iniciative, da je toplotna energija, ki jo zagotavlja Teš, odpadni produkt, so v elektrarni zatrdili, da to ne drži. Dejali si, da se para, ki jo uporabijo za proizvodnjo toplote za velenjsko komunalo, ne more uporabiti za proizvodnjo električne energije. Teš za proizvedeno toplotno energijo zaračuna strošek goriva v deležu odvzete pare, ki je odvzeta za ogrevanje vročevodov za daljinsko ogrevanje. Glede na porabljeno količino premoga za to paro se morajo skladno z direktivo obračunati tudi emisijski kuponi za proizvedeno količino ogljikovega dioksida.