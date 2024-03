Velenjčani županu predali peticijo: zahtevajo odstop vodstva komunale

V iniciativi so navedli, da je peticijo v enem tednu fizično podpisalo 1603 oseb, 146 pa jih je svoj glas oddalo prek spleta. Skupno število glasov tako trenutno znaša 1749. Od župana, na katerega so naslovili dopis, pričakujejo, da bo v skladu s svojimi pristojnostmi upošteval voljo ljudi in pozval organe KPV k odstopu oz. jih razrešil s položaja.

"Kot član Sveta ustanoviteljic imate pri sprejemanju odločitev glede na poslovne deleže v KPV kar 83,10 odstotkov glasov," so zapisali.

Dodali so, da so imeli organi KPV "dovolj časa za temeljito preoblikovanje delovanja podjetja v korist občank in občanov", a tega niso storili. "Zato zdaj pričakujemo, da prevzamete vsaj moralno odgovornost za svoje pomanjkljivo delo, saj so nepravilnosti v gospodarjenju z javnim podjetjem zagotovo odraz trenutnega stanja," sporočajo županu.

Pričakujejo tudi, da bo občina naročila izredno in neodvisno revizijo poslovanja komunalnega podjetja za obdobje zadnjih pet let ter vanjo vključila tudi predstavnike Ljudske iniciative Velenje. V primeru, da občina njihovih zahtev ne bo upoštevala, iniciativa napoveduje stopnjevanje aktivnosti, in sicer vse dokler odgovorni ne bodo prevzeli "moralne odgovornosti".