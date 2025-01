Eden izmed njih je bil tudi Jakov Dominkovič, sindikalni zaupnik sindikata SPESS-Premogovnika Velenje. Kot je opisal, se je zbralo ogromno ljudi in da so zanje prižgali luči in da se bodo od njih dostojno poslovili.

Kako globoko je med rudarje zarezalo dejstvo, da so v rudniški nesreči žal umrli kar trije njihovi kolegi? Kot odgovarja Dominkovič, so vsi pretreseni, vsi čutijo isto, kot čuti sam: "To je velika izguba za vse nas, za njihove bližnje pa je to močan udarec. Tudi ljudje, ki niso direktno vezani na Premogovnik Velenje čutijo izgubo. Težko je in v takšnih trenutkih Velenje diha kot eno. Čuti se solidarnost."