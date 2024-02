Ljudska iniciativa Velenje zahteva znižanje davka na toplotno energijo

Iniciativa zahteva tudi spremembe pravilnikov in aktov o načinu odčitavanja in delitve porabljene toplote v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi enotami. Kot so ob tem zatrdili predstavniki iniciative, njihove zahteve ne posegajo v državni proračun. Če zahteve ne bodo upoštevane, so napovedali sprožitev postopka za razpis referenduma. Od pristojnih pričakujejo, da se na njihove zahteve odzovejo v naslednjih 14 dneh.

Kot je danes še povedala predstavnica ljudske iniciative Sara Bajec , zahtevajo tudi zagotovitev finančne spodbude za spodbujanje rabe distribucijskih sistemov za daljinsko ogrevanje in proizvodnjo toplote s pomočjo kogeneracije ter zagotovitev finančnih sredstev za pravilne odškodnine za degradacijo okolja in ljudi v Šaleški dolini.

Med zahtevami, ki jih je iniciativa danes predala DZ, vladi in okoljskemu ministrstvu, sta znižanje davka na toplotno energijo z 22 odstotkov na 9,5 odstotka ter izločitev stroška emisijskih kuponov ogljikovega dioksida iz izhodiščne cene distribucije toplote, ki jo zagotavljajo distributerji in regulirani proizvajalci toplote, za gospodinjski in poslovni odjem oz. za poslovne subjekte, ki niso zavezani za DDV.

To zimo so prebivalce Velenja, Šoštanja in Topolšice presenetili izjemno visoki računi Komunalnega podjetja Velenje za ogrevanje, zato so pripravili že več protestnih akcij.

V želji po znižanju stroškov toplotne energije je zahteve Ljudska iniciativa Velenje naslovila tudi na velenjsko občino, Komunalno podjetje Velenje in Teš. Od velenjskega župana Petra Dermola v iniciativi med drugim pričakujejo, da se odpove reprezentancam in sredstvom, ki jih namenja za promocijo svojega urada in osebno promocijo.

Po novinarski konferenci so poskušali predstavniki iniciative predati svoje zahteve Tešu, vendar so jim to preprečili varnostniki. Zahteve je nato prevzela tiskovna predstavnica Teša.

Velenjski župan Dermol pa se je odzval na navedbe ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra iz sredine meseca, da v nekaterih primerih breme neskrbnega gospodarjenja z gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja oz. s sistemi distribucije toplote nosijo občani ter da je med občinami s primanjkljajem projektov in ambicij za spremembe tudi velenjska.

Župan je dejal, da ne občina ne velenjska komunala ne sodelujeta pri določanju cene toplote iz Teša, da pa bi lahko s spremembo zakona postali aktivni udeleženki pri oblikovanju variabilnega dela cene toplote. Glede primanjkovanja projektov je Dermol dejal, da so že oktobra 2022 pristojnim izročili izvod akcijskega načrta preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja in da so skupaj s Komunalnim podjetjem Velenje k preobrazbi sistema daljinskega ogrevanja pristopili že leta 2020. "Prva faza projekta preobrazbe, ki bo financirana iz evropskega sklada za pravični prehod in je vredna 27 milijonov, je v teku in bo zaključena leta 2028," je spomnil.

Teš: Iz naslova dobave toplote ne ustvarjamo dobička

Termoelektrarna Šoštanj je v odzivu pojasnila, da ceno toplotne energije, ki jo Teš proizvaja za Šaleško dolino, regulira Agencija za energijo."Prodajna cena toplotne energije se določi na podlagi upravičenih stroškov proizvodnje toplotne energije in je sestavljena iz variabilnega in fiksnega dela. Cena toplotne energije se je v letu 2023 gibala od 45,99 EUR/MWh v januarju, 50,29 EUR/MWh (februar–april) do 51,27 EUR/MWh, kolikor je znašala od maja do decembra 2023," so zapisali.

Kot dodajajo, mora Teš vsako spremembo cene toplotne energije priglasiti pri Agenciji za energijo. Tako so konec decembra lani oddali vlogo za znižanje cene na 48,38 EUR/MWh z veljavnostjo od 1. januarja letos dalje, kar je rezultat pogajanj in doseženih cen premoga, vladne regulative na področju cen plina in upoštevanja cen delnega nakupa emisijskih kuponov za leto 2024 po ugodnejši ceni.

"Zaradi dodatnega nakupa emisijskih kuponov po ugodnejši ceni je Teš podal vlogo na Agencijo za energijo za dodatno znižanje cene toplotne energije, ki velja od 1. 2. 2024 dalje, znaša pa 48,13 EUR/MWh. Poudarjamo, da Teš fiksnega dela prodajne cene toplotne energije ni spreminjal."

Kot še poudarjajo, Teš iz naslova dobave toplote ne ustvarja dobička, saj je cena toplotne energije, ki jo zaračuna velenjski komunali, enaka upravičenim stroškom proizvodnje toplotne energije, kar pomeni, da z zagotavljanjem daljinskega ogrevanja pokrije le stroške proizvodnje. Pojasnjujejo tudi, da toplotna energija, ki jo zagotavljajo, ni odpadni produkt. "Para, ki jo uporabimo za proizvodnjo toplote za Komunalno podjetje Velenje, se tako ne more uporabiti za proizvodnjo električne energije."