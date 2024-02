Velenjska komunala pripravila izračun 'ugodnosti' za nižje položnice

Medtem ko Velenjčani s protesti opozarjajo na problematiko visokih položnic za ogrevanje in od občine zahtevajo ustrezne ukrepe ter pomoč, so v Komunalnem podjetju Velenje pripravili izračune vpliva subvencije in dodatka, in sicer na primeru računa, ki je v javnosti v zadnjih dneh največkrat omenjen – gre za znesek v višini 300 evrov.

Kot navajajo na komunali, bi odjemalci, ki so prejeli račun v višini 300 evrov, pri enaki porabi z obračunano subvencijo meseca januarja prejeli dobrih 30 evrov nižji račun, če so upravičenci do energijsko toplotnega dodatka, pa bi bil njihov račun nižji za 122 evrov. Februarja, ko bo obračunana tudi šest odstotkov nižja cena variabilnega dela ogrevanja, bi prejeli račun v višini 255,27 evra (obračunana nižja cena in subvencija) oziroma 169,94 evra, če so upravičeni do energijsko toplotnega dodatka. "Njihov prejeti račun v višini 300 evrov bi se ob upoštevani nižji ceni, subvenciji in toplotnem dodatku tako zmanjšal za 130 evrov," navajajo na komunali in dodajajo, da razumejo stisko najbolj ranljivih skupin ob prejemu računov za ogrevanje, zato so pristopili k pospešenemu iskanju vseh možnih rešitev pomoči, skupaj z občinami ustanoviteljicami podjetja.

Vodstvo podjetja nadaljuje z individualnimi razgovori občanov in občank na Mestni občini Velenje, hkrati se bodo danes na sedežu podjetja vnovič sešli s predstavniki Ljudske iniciative Velenje in jim predstavili omenjene izračune. A člani ljudske iniciative opozarjajo, da so do energijsko toplotnega dodatka upravičeni le tisti, ki so prejemniki denarne socialne pomoči. Vsi ostali bodo še naprej imeli visoke položnice.

'Ugodnosti' za gospodinjske odjemalce Na računih bo s 1. februarjem upoštevana šest odstotkov nižja cena variabilnega dela cene toplote za gospodinjske odjemalce. Hkrati bosta Mestna občina Velenje in občina Šoštanj subvencionirali ceno toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo v višini 10 evrov na megavatno uro za meseca januar in februar 2024, za meseca marec in april 2024 pa v višini 5 evrov/MWh.

