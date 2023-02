Velenjska občina mladim pomaga pri reševanju stanovanjskega problema

Do enkratne pomoči so upravičeni mladi do 35 let, ki prvič rešujejo stanovanjski problem, in sicer z nakupom stanovanja, stanovanjske hiše ali gradnjo stanovanjske hiše. Subvencija velja za stroške odobritve kredita, zavarovanje kredita ali plačilo obresti. Višina je omejena na 50 odstotkov stroškov kredita, največ 3000 evrov. Subvencija se bo odobrila na podlagi vloge, ki je objavljena na spletni strani velenjske občine.

Z dodatno finančno pomočjo občina želi, da mladi ostanejo v Velenju, hkrati pa z ukrepom privablja mlade od drugod, da si v Velenju ustvarijo dom, družino in se tukaj zaposlijo.

Velenjska občina je v zadnjem obdobju uspešno izvedla tudi več aktivnosti, ki pomembno vplivajo na še boljšo kakovost življenja mladih v Velenju. Mladim so tako za 50 odstotkov znižali komunalni prispevek, pet stanovanj so lani namenili zgolj mladim do 30 let. Več sredstev namenjajo tudi za sledenje ciljem lokalnega programa razvoja delovanja mladih, mlade aktivno vključujejo v razvojne projekte, znesek enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka pa so povišali za 100 odstotkov na 300 evrov, so navedli na občini.

Prav tako občina spodbuja delovanje Saša inkubatorja in podpira mlade podjetnike, ki so na začetku svoje karierne poti. Lani so izdali tudi brošuro Velenje za mlade, v kateri lahko mladi Velenjčani najdejo odgovore na marsikatero aktualno vprašanje s področja mladih, so spomnili.