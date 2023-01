Velenjski župan zaradi napovedi o zvišanju cene toplote pisal Golobu

Velenjski župan Dermol je v odprtem pismu premierju Golobu izrazil razočaranje nad zadnjim dopisom Teša, da naj bi se cene toplote za končne odjemalce še povečevale. To je za lokalno skupnost nesprejemljivo, je navedel in predsednika vlade prosil, da pripomore k zamrznitvi aktivnosti energetskih družb glede sprememb cene toplote.

V odprtem pismu, ki ga je naslovil na predsednika vlade Roberta Goloba in vsa odgovorna ministrstva, je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol zapisal, da je Termoelektrarna Šoštanj (Teš) v sredo posredovala dopis, da se z dvigom variabilne cene toplotne energije dviguje cena toplote za končne odjemalce (gospodinjstva in gospodarstvo) za več kot 108 odstotkov in da naj bi se ta cena v prihodnjih mesecih še povečevala. "To je za nas nesprejemljivo, sploh ob vedenju, da občutimo vsakodnevne posledice proizvodnje električne energije, danes pa še posebej posledice uvoza tujega premoga," je navedel. "Nikakor ne moremo pristati na dejstvo, da zaradi reševanja energetske situacije Slovenije prebivalci in gospodarstvo našega mesta zaradi uporabe toplotne energije iz Teša postanemo talci, saj uvoz tujega premoga ni niti naša želja niti potreba, temveč želja in potreba države," je v pismu nadaljeval župan.

icon-expand Pismo župana Velenja FOTO: MO Velenje

Spomnil je na težave, s katerimi se zaradi uvoza tujega premoga sooča lokalno prebivalstvo, in na pozive energetskim družbam k iskanju ustreznih rešitev za zajezitev onesnaženja, za zaščito njihovega zdravja, nepremičnin in za čim bolj kakovostne pogoje bivanja. Omenil je tudi zahtevo velenjskega mestnega sveta, da Teš in Premogovnik Velenje najkasneje do konca marca prestavita lokacijo razkladanja premoga, za kar naj bi postopki sicer po sredinih zagotovilih Premogovnika Velenje že stekli."Raztovarjanje uvoženega premoga na trenutni lokaciji namreč občutno vpliva na kakovost bivanja krajanov v neposredni bližini. Lokalna skupnost bo v nasprotnem primeru uveljavljala vsa pravna sredstva, da bo preprečila uvoz premoga v Šaleško dolino," je poudaril. V Šaleški dolini tudi zahtevajo, da cena toplotne energije zanje ostane nespremenjena, je v pismu ponovil Dermol. Goloba je prosil, da pripomore k zamrznitvi vseh aktivnosti energetskih družb glede sprememb cene toplotne energije, želi pa si tudi skupnega sestanka, na katerem bi se poenotili glede medsebojnih poslovnih odnosov, predvsem glede reševanja energetske situacije na račun prebivalk in prebivalcev Šaleške doline. V Velenju danes gostili konferenco o prestrukturiranju Saša regije Na konferenci o prestrukturiranju Saša regije, ki je danes potekala v Velenju, je po oceni velenjskega župana Dermola prišel čas, ko je treba spremeniti način razmišljanja. V velenjski občini čutijo odgovornost do okolja in skupnosti, je zatrdil. Če bodo med ljudmi ustvarili prepotrebno zaupanje, bodo vse spremembe v sklopu prestrukturiranja veliko lažje, je prepričan.

Današnjo konferenco, ki jo je pripravila Razvojna agencija Saša z lokalnimi skupnostmi, je spremljal tudi obisk delegacije Evropske komisije ob potrditvi Programa kohezijske politike za obdobje 2021-2027, po katerem bo Sloveniji na področju kohezijske politike na voljo 3,2 milijarde evrov evropskih kohezijskih sredstev.

V Saša premogovni regiji so pripravljeni, vendar potrebujejo partnerje – državo in Evropsko komisijo, s katerima se bodo usklajevali in iskali rešitve, kajti izzivov v prestrukturiranju bo zelo veliko, je opozoril velenjski župan. Večkrat je tudi poudaril, da ni vse v finančnih sredstvih, veliko je v ljudeh. Meni tudi, da bodo sledili zelenemu prehodu in tranzicijo opravili tako, kot si vsi želijo. Najprej pa je treba identificirati velike projekte in v naslednjih letih iskati dodatne finančne vire, saj sredstev za vse projekte ne bo dovolj. Treba je podpreti dobre projekte, je še dejal Dermol. Koprivc: Za pravični prehod premogovniških regij 250 milijonov evrov Konference v Velenju se je udeležila tudi delegacija Evropske komisije, ki jo vodi Sofia Alves (direktorica v Generalnem direktoratu za regionalno in mestno politiko), ter predstavniki Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pod vodstvom državnega sekretarja Marka Koprivca. Koprivc je ob tem izrazil zadovoljstvo, da sta bila skupaj s Programom evropske kohezijske politike 2021-2027 potrjena tudi Območna načrta za pravični prehod za obe premogovniški regiji. "V Sloveniji sta dve premogovniški regiji. Poleg Savinjsko-šaleške (SAŠA) regije, kjer smo danes, tudi Zasavje," je povedal Koprivc in dodal, da je za pravični prehod obeh regij namenjenih dobrih 250 milijonov evrov. Prvi razpisi za koriščenje sredstev za pravični prehod Saša regije in Zasavja iz premoga bodo po besedah Koprivca objavljeni marca. "Na vseh nas pa je, da s kvalitetnimi projekti prispevamo k temu, da bo prehod premogovniških regij za vse vključene deležnike čim lažji in v korist vseh prebivalcev v regiji," je še poudaril Koprivc.

icon-expand Delegacija Evropske komisije na obisku v Savinjsko-Šaleški regiji FOTO: Bor Slana