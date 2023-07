Velenju grozilo razlivanje Pake, v nakupovalnem centru ogromna količina vode

V zadnjem današnjem neurju je v Velenju padla ogromna količina padavin, zato so številni objekti poplavljeni, gasilci vodo črpajo tudi iz tamkanjšnjega nakupovalnega središča. Sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Vse intervencijske ekipe so na terenu in skušajo pomagati pri sanaciji škode, so sporočili z velenjske občine. Nivo Pake, ki je grozila, da bo začela poplavljati, pa se počasi umirja in po podatkih gasilcev ne ogroža več nikogar. Do manjšega razlivanja je prišlo le v Šoštanju.

"Stanje v Velenju je kar kritično. Mislili smo, da bo reka Paka prestopila bregove, ampak na srečo se to ni zgodilo in se je ustavila tik pod vrhom. Nivo reke Pake zdaj počasi upada in ne ogroža nikogar več, imamo pa težavo z večjo količino vode v več objektih. Zalilo je približno 30 objektov, najhuje je v nakupovalnem centru v središču Velenja, v katerem je ogromna količina vode," je povedal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Velenje Sebastjan Koper.

V okolici mestne občine Velenje, je dodal Koper, se je sprožilo tudi več zemeljskih plazov. Najhuje je v zaselku Kavče, kjer plaz delno ogroža stanovanjsko hišo. Na terenu je približno sto gasilcev. Natančnega podatka o številu intervencij Koper še nima, bilo pa jih je med 50 do 60. "Stanje na terenu obvladujemo, posanirali smo tudi manjše objekte. Največjo težavo nam predstavlja nakupovalni center v Velenju, iz katerega smo ravnokar začeli prečrpavati vodo," je še poudaril Koper.

icon-expand Narasla reka Paka v Velenju FOTO: Bralka Lidija

Medtem ko reka Paka v Velenju po podatkih gasilcev ne ogroža več nikogar, pa je v Šoštanju prišlo do manjšega razlivanja, je potrdila dežurna hidrologinja Maja Koprivšek na Agenciji RS za okolje (Arso). Zaradi velike predhodne vodnatosti so najmočneje narasli in se pričeli razlivati vodotoki na Koroškem. Čez dan so se poleg Gradaščice, ki je hitro narasla v zgornjem toku, pričele razlivati še druge reke v severni in severovzhodni Sloveniji, med njimi Nevljica, Hudinja, Dravinja, Ledava, Pesnica, Ložnica, Meža in Oplotnica, je še dodala.