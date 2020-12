S Trumpom odhaja tudi veleposlanica Blanchardova? Načrtov za naprej ne razkriva

Medtem ko se Donald Trump ukvarja s končanimi volitvami in še vedno ne prizna poraza, novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden nadaljuje z imenovanji članov svojega prihodnjega kabineta in se pripravlja na inavguracijo 20. januarja 2021.

Po naših neuradnih informacijah naj bi s Trumpom odšla tudi trenutna veleposlanica v Sloveniji Lynda Blanchard.

Ameriški veleposlaniki, ki so odposlanci predsednika, v državah, kjer opravljajo svoje delo, s položaja tradicionalno odstopijo ob inavguraciji nove administracije. Po januarski inavguraciji novega ameriškega predsednika bo prihajajoča administracija imenovala novega kandidata za veleposlanika v Sloveniji, ki ga bo potrdil še ameriški senat. Naloge odpravnice poslov bo po odstopu Blanchardove in do imenovanja novega veleposlanika prevzela sedanja namestnica veleposlanice Susan Falatko,so nam pojasnili na veleposlaništvu.

A kot pravijo, Blancharova za zdaj še bila pozvana k odstopu in ga tudi še ni podala, ne načrtuje odhoda iz Slovenije in ostaja še naprej osredotočena na izpolnjevanje skupnih prioritet. "Kot so ugotovili tudi slovenski voditelji, smo v zadnjih mesecih izjemno napredovali pri krepitvi dvostranskih odnosov, v ZDA obstaja široka podpora prizadevanjem, da bi še naprej gradili naše tesne obrambne odnose, krepili gospodarske vezi in širili sodelovanje med prebivalci naših dveh držav," so zapisali.