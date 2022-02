Nova veleposlanica ZDA pred odhodom v Slovenijo še na kremšnito in pogovor v Washington

Veleposlanik Slovenije v ZDA Tone Kajzer je v Washingtonu gostil novo veleposlanico ZDA v Ljubljani Jamie Harpootlian, ki bo v Slovenijo odpotovala predvidoma konec prihodnjega tedna. Zaželel ji je uspešno delo, napovedal, da se veseli sodelovanja z njo, in ji postregel – s čim drugim kot z našo znamenito kremšnito. Harpootlianova je povedala, da se zelo veseli odhoda v Slovenijo, saj ji je Biden zaupal, da bo delala v prijateljski, zavezniški in izjemno lepi državi.

"Utrinki z današnjega delovnega pogovora z novo veleposlanico ZDA pred njenim odhodom v Slovenijo. Odnosi med državama se poglabljajo. Strateški dialog in transatlantsko partnerstvo. Velik pomen sodelovanja na področju obrambe," je na Twitterju zapisal slovenski veleposlanik v ZDA Tine Kajzer ter dodal ključnika "digitalizacija" in "kibernetska varnost". Kajzer je poobjavil tudi zapis in fotografije uradnega profila slovenskega veleposlaništva v ZDA, kjer so zapisali, da so novo veleposlanico Jamie Harpootlian sprejeli in ji pokazali, kako čudovita hrana jo čaka v Ljubljani. Postregli so ji namreč z našo znamenito kremšnito. Zaželeli so ji uspešno delo in zapisali, da se veselijo sodelovanja z njo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Glavni namen obiska je bila vzpostavitev osebnega stika s Harpootlianovo, ki je povedala, da se zelo veseli odhoda v Slovenijo. Dejala je tudi, da ji je bilo imenovanje v veliko čast, predsednik ZDA Joe Biden pa ji je zaupal, da bo delala v prijateljski, zavezniški in izjemno lepi državi. Govorili so še o ključnih bilateralnih temah, kakor tudi o sodelovanju med EU in ZDA na ravni transatlantskega zavezništva. Veleposlanik Kajzer je spomnil, da bosta državi spomladi letos slavili 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov. Harpootlianova naj bi v Slovenijo odpotovala predvidoma konec prihodnjega tedna. Položaj bo uradno nastopila, ko bo predsednik Borut Pahor sprejel njena poverilna pisma. Kdo je Jamie Harpootlian? Nova veleposlanica v Sloveniji je sicer soproga demokratskega senatorja v Južni Karolini Dicka Harpootliana. Doslej je delala kot pravnica v pisarni, ki nosi ime njenega moža. Tam je svetovala v številnih zveznih pravnih zadevah. Pred tem je bila posebna sodna pooblaščenka za posredovanje v kompleksnih skupinskih tožbah zaradi velikih naravnih nesreč. Ameriško ministrstvo za pravosodje jo je imenovalo tudi kot sodno uradnico pri sodnem pooblaščencu za kompenzacije žrtev terorističnih napadov 11. septembra 2001 Kennethu Feinbergu. Pred tem je 17 let delala kot sodna uradnica zveznega sodišča v New Orleansu. Harpootlianova se aktivno ukvarja tudi z neprofitnimi skupinami v podporo okolju, umetnosti in zgodovini. Leta 1981 je diplomirala iz politologije in umetnostne zgodovine na univerzi Mary Baldwin v Stauntonu v Virginiji, pravo pa je doštudirala na univerzi Tulane v New Orleansu leta 1984. V preteklosti je že povedala, da je zelo počaščena in hvaležna za zaupanje, ki ji ga izkazuje predsednik Biden. “Veselim se že, da bom predstavljala ZDA v Sloveniji, v čudoviti in živahni demokraciji," je decembra lani dejala za časnik iz Južne Karoline The State.