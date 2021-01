Veleposlanik z depešo 'svari' pred razstavo Moderne galerije v Italiji

Kot smo izvedeli, je veleposlanik Tomaž Kunstelj poslal diplomatsko depešo vladi in pristojnim službam takoj po tem, ko je bil seznanjen, da načrtujejo razstavo. V depeši je med drugim zapisal, da je veleposlaništvo sprejelo sklep, da razstav s tematiko bivše Jugoslavije ne bo podpiralo. Zapisal je tudi, da veleposlaništvo ocenjuje, da je treba v izogib nejasnostim takoj na začetku leta okroglih obletnic in predsedovanja Slovenije Svetu EU razčistiti prioritete kulturne promocije v tujini in določiti smeri, v katere naj bi ta promocija šla. Predlaga, da se namesto bivše Jugoslavije raje posvetimo Sloveniji.

Tomaž Kunstelj je veleposlanik Slovenije v Rimu od leta 2019, pred tem je bil štiri leta veleposlanik v Vatikanu in med letoma 2006 do 2011 ambasador Slovenije v Kanadi.

Veleposlanik je v Ljubljano sporočil, da njegovo veleposlaništvo ne bo podpiralo razstav iz Slovenije s tematiko bivše Jugoslavije, zlasti pa ne v obdobju 30. obletnice plebiscita in razglasitve samostojne Slovenije. "Veleposlaništvo v Rimu bo zato podpiralo, oglaševalo ter promoviralo umetniško ustvarjalnost, povezano s Slovenijo – tako kot to počne na področjih gospodarskega sodelovanja, turizma, prometa, znanosti itd.," se glasi del vsebine depeše. Kunstelj sicer dodaja, da ne gre za nasprotovanje sodelovanju pri takih projektih per se, saj gre za del zgodovine nekdanje skupne države, ga pa moti, da bi te razstave promovirali prav v času tako pomembne obletnice in predsedovanja Svetu EU. Vse skupaj označi za "posmeh obletnici slovenske države".

Takšno posredovanje veleposlanika in vmešavanje v delo ministrstva za kulturo, ki naj bi bilo z načrtovano razstavo seznanjeno in jo odobravalo, kot v depeši zatrjuje veleposlanik, je neobičajno in spet postavlja v ospredje vprašanje vmešavanja politike v delo kulturnikov in umetnikov.

Zunanje ministrstvo se strinja z veleposlanikom

Na zunanjem ministrstvu v odgovor na naša vprašanja odgovarjajo, se strinjajo, da razstava ne more biti del kulturno-promocijskega programa obeleževanja okrogle obletnice državnosti ali programa slovenskega predsedovanja Svetu EU. "Poročilo veleposlaništva RS v Rimu navaja, da gre za projekt medgalerijskega sodelovanja, ki ga kot takega podpira ministrstvo za kulturo. A ker naslov in koncept razstave kažeta na vključevanje umetnikov in umetnosti iz nekdanjih republik bivše Jugoslavije, v poročilu veleposlaništvo ocenjuje, da razstavo ne more podpreti in promovirati v tujini le Slovenija. To še posebej velja za leto, v katerem obeležujemo 30. obletnico samostojnosti naše države in ki je priložnost za promocijo in uveljavljanje slovenske ustvarjalnosti in umetniške odličnosti v svetu. V predlaganem formatu in z omenjenim naslovom bi razstava namreč sodila v skupen projekt držav naslednic, pri čemer bi si države sorazmerno razdelile stroške in prispevale sorazmerni del umetniških del."

Na ministrstvu za kulturo odgovarjajo, da je stališče veleposlanik samostojno in povsem v njegovi pristojnosti, saj je z depešo ministrstvo le prosil za mnenje, ministrstvo pa mu je odgovorilo. "Veleposlanik ni zahteval, da se razstava 'prepove', izrazil je le mnenje, da ni primerna za vključitev v projekt praznovanja 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije in slovenskega predsedovanja EU," odgovarjajo in dodajajo, da razstava kot taka nikoli ni spadala v koncept praznovanja 30. obletnice in predsedovanja EU.

Za razstavo ministrstvo za kulturo še ni namenilo nobenih sredstev. "Moderna galerija je v svoji vlogi navedla, da vrednost projekta Bigger than Myself / Heroic Voices from ex Yugoslavia znaša 40.000 evrov, s čimer se strokovna komisija ni strinjala. Strokovna komisija je bila mnenja, da je projekt v celoti premalo jasno predstavljen, da je predložen stroškovnik nerazumljiv, predvsem pa, da manjkajo ustrezna dokazila o koproducentih, vključno z gostiteljem rimskim muzejem MAXXI - National Museum of XXI Century Arts,"navajajo na ministrstvu za kulturo, kjer so v odločbi za razstavo priznali ustrezen delež zaprošenih sredstev, a ne več kot 30 odstotkov.