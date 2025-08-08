Veleposlanik Štucin s koroškim deželnim glavarjem o raciji pri Peršmanu

Novi veleposlanik Štucin in Kaiser sta se strinjala, da je treba razjasniti okoliščine, ki so privedle do racije, v kateri je 27. julija sodelovalo več kot 30 pripadnikov policije, med njimi člani posebnih enot, helikopter, droni in enota s službenimi psi.
Z namenom priprave poročila o odmevnem dogodku je avstrijsko notranje ministrstvo oblikovalo posebno komisijo. Telo, v katero so vključeni tudi predstavniki slovenske skupnosti, je po poročanju avstrijske javne radiotelevizije danes na Dunaju opravilo uvodni sestanek. Poročilo bo predvidoma pripravilo do konca septembra.
Na avstrijskem Koroškem je medtem Kaiser Štucinu zagotovil, da bo dežela storila vse, da zagotovi pozitiven razvoj odnosov. Potrebo po ohranitvi dobrih odnosov in skupnega pogleda v prihodnost je poudaril tudi Štucin, ki je Kaiserju predstavil še slovenska stališča glede vprašanj dvojezičnega šolstva in pravosodja, še navaja ORF.
Štucin je Peršmanovo domačijo obiskal v četrtek v spremstvu državne sekretarke na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesne Humar.
Racija na taboru slovenskih študentov posebej odmeva, ker je potekala na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev. Tam so 25. aprila 1945 nacistične enote umorile enajst članov družin Kogoj in Sadovnik. Na kraju tabora, ki je bil tarča racije, deluje muzej, ki se posveča ohranjanju spomina na nacistično nasilje, raziskovanju zgodovine odpora ter prenosu antifašističnih in demokratičnih vrednot na prihodnje generacije.
Slovenija je po incidentu izrazila pričakovanje, da bodo pristojni organi dogajanje raziskali ter podali pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije. Zunanje ministrstvo je zaradi operacije na pogovor poklicalo veleposlanika Avstrije in avstrijskemu zunanjemu ministrstvu posredovalo diplomatsko noto.
