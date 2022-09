Veleposlaniku Slovenije v ZDA naj bi zaradi zlorabe zaupne depeše grozil odpoklic

Predsednik SDS Janez Janša je na začetku septembra na svojem Twitter profilu delil fotografijo zaupne depeše iz depešnega sistema MZZ, ob kateri je zapisal, da sta se tudi slovenska diplomacija in ministrstvo podala v akcijo zbiranja podpisov za kandidatko Natašo Pirc Musar , izbranko nekdanjega predsednika republike Milana Kučana .

Ministrstvo za notranje zadeve je namreč na pobudo volilnega štaba Pirc Musarjeve zaprosilo diplomatsko-konzularna predstavništva, naj na opaznem mestu objavijo naslov, na katerega volivci lahko pošiljajo podpise za kandidaturo za predsedniške volitve. Gre sicer za rutinski postopek ministrstva, ki pa je zmotil nekatere kandidate za predsednika republike, ki menijo, da jih ministrstvo s takšnim ravnanjem spravlja v neenakopraven položaj.

Novinarjem Dela je neuradno uspelo izvedeti, da je zgornjo fotografijo posnel slovenski veleposlanik v ZDA Tone Kajzer na svojem službenem računalniku v prostorih slovenskega veleposlaništva v Washingtonu. Poslal jo je Janši, svojemu dolgoletnemu političnemu sopotniku na zunanjepolitičnem področju.

Iz MZZ so po Janševi objavi zaupne depeše sporočili, da preiskujejo sum zlorabe z dokumenti ministrstva, ki jih uporablja v komunikaciji med uslužbenci po mreži, ki obsega okoli 60 diplomatsko-konzularnih predstavništev. Obravnavajo sum zlorabe pri ravnanju z dokumenti, če bodo ugotovili kršitve, pa bodo tudi ukrepali, so še dodali po poročanju Dela.

Kajzerja so zaradi suma zlorabe pri ravnanju z dokumenti MZZ v ponedeljek poklicali na zagovor na zunanje ministrstvo. Ker je treba sum zlorabe dokazati, še niso sprejeli nobenih sankcij proti njemu, je pa vodstvo MZZ pripravljeno zadevo preiskati do konca in ga v primeru dokazane zlorabe depešnega sistema tudi predčasno odpoklicati iz Washingtona.