Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani doniralo zaščitna sredstva in dezinfekcijski aparat

Donacijo je Sloveniji v prostorih Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana izročila ameriška veleposlanica v Sloveniji Lynda C. Blanchard, simbolično pa sta jo prevzela državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant in državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damijan Jaklin.

Oba državna sekretarja menita, da je bila izbira aparata slovenskega podjetja dobra odločitev. Gre namreč za aparat za dezinfekcijo bolnišničnih prostorov s pomočjo ultravijolične svetlobe v C-spektru, ki ga je razvilo slovensko podjetje, z obsevanjem pa uniči bakterije, viruse in mikroorganizme.

Bregantova verjame, da bodo tudi na ta način, torej z brezstičnim čiščenjem uspeli zajeziti ne samo koronavirus, temveč tudi bolnišnične okužbe, ki jih je v Sloveniji okoli 18.000 na leto. Tudi njih aparat uniči z ultrazvočnim delovanjem, je pojasnila. Generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar pa je ob tem izpostavil, da bodo lahko s pomočjo donirane opreme ne le poskrbeli za varno obravnavo bolnikov s covidom-19, temveč tudi zaščitili zaposlene.

V donaciji je namreč tudi 294 zaščitnih oblek, 320 nadškornjev in 640 rokavic, odpornih na kemikalije. Glavnina sredstev je namenjena zdravstvenim institucijam, 106 kompletov zaščitnih oblek pa potrebam civilne zaščite.

Kot je ob predaji donacije pojasnila tudi Blanchardova, so pri pripravi vsebine paketa sodelovali s predstavniki ministrstev za zdravje in obrambo, ki so identificirati potrebe, z nakupom pri slovenskih prodajalcih pa so poskrbeli, da so se sredstva namenila slovenski ekonomiji. Po njenem mnenju se moramo pripraviti za primer drugega vala širjenja novega koronavirusa, pri čemer je poudarila pomen sodelovanja. Zagotovila je, da ZDA ne glede na prihodnje izzive ostajajo slovenski zavezniki, partnerji in prijatelji.

Gre za že drug paket izdelkov, s katerim je podporo Sloveniji v boju z boleznijo covid-19 izrazilo ameriško veleposlaništvo oziroma njegova pisarna za obrambno sodelovanje, ki deluje na ministrstvu za obrambo. Na pobudo omenjene pisarne je namreč sredstva za donacijo zagotovilo Evropsko poveljstvo ZDA (United States European Command) v okviru programa čezmorskih humanitarnih ukrepov za pomoč ob nesrečah in civilni pomoči ob tesnem sodelovanju z upravo za zaščito in reševanje in ministrstvom za zdravje.