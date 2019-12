Velik napredek: Kris je sam sedel kar štiri minute

Starša malega Krisa Ana Jerakin Matteo Zudich sta na Instagramovem profilu objavila videoposnetek, ki jima je, kot sta sporočila, orosil oči.

Kris, ki je konec novembra prejel revolucionarno zdravilo Zolgensma, je na pregledu pri zdravniku prvič v življenju sam sedel cele širi minute.

"Vse sem presenetil, tudi dr. Shieh in fizioterapevtko. Predvsem pa orosil oči mami in tatiju. Hvala vsem dobrim ljudem!" sta zapisala pod ljubko objavo. Le to so seveda pospremile čestitke in dobre želje Krisu, ki se jim pridružujemo tudi mi. Kar tako naprej!