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Velik SUV s posluhom za družine

Ljubljana, 04. 11. 2026 11.15 pred eno minuto 6 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Citroën C5 Aircross stavi na preprosto, a danes skoraj pozabljeno formulo: veliko prostora, veliko udobja in veliko uporabne opreme, ki odgovarjajo na potrebe sodobnih družin in njihovega vsakdana.

Avtomobilska industrija se spreminja hitreje kot kadarkoli prej. Avtomobili so postali prostornejši, pametnejši, digitalno bolj povezani in tehnološko naprednejši. Sodobni vozniki od njih pričakujejo veliko več kot zgolj zanesljiv prevoz od ene točke do druge. Pomembni so udobje, varnost, povezljivost in prilagodljivost različnim življenjskim slogom. Še posebej to velja za družinske avtomobile, pri katerih morajo biti premišljeno zasnovani tako prostor kot oprema in vsakodnevna uporabnost.

Prav zato je Citroën C5 Aircross zanimiv avtomobil. Ne poskuša prepričevati z eno samo izstopajočo lastnostjo, temveč s celoto. Njegova filozofija je precej preprosta: družinski SUV mora biti najprej prostoren, udoben, praktičen in dobro opremljen. Vse drugo je dobrodošlo, a ne sme zasenčiti osnovnega namena avtomobila. In če lahko vse to ponudi še za dostopno ceno, toliko bolje.

Velikost, ki se najbolj pozna tam, kjer je pomembna

Pri družinskem avtomobilu so centimetri pomembnejši, kot bi si morda mislili. Še posebej tisti, ki jih ne vidimo na zunanjosti, ampak jih občutimo v potniški kabini. C5 Aircross ima medosno razdaljo 2,78 metra, kar se pozna predvsem pri prostoru za potnike v drugi vrsti. Tudi odrasli bodo zadaj sedeli udobno, otroci pa bodo imeli dovolj prostora za daljše poti, ne da bi se morali nenehno pogajati za vsak dodaten centimeter.

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Praktičnost se nadaljuje v prtljažniku, kjer dvonivojsko dno omogoča prilagajanje prostora glede na potrebe. Enkrat bo treba vanj spraviti počitniške kovčke, drugič otroški voziček, športno opremo ali večji nakup. Zadnja klop z deljivim naslonom v razmerju 40/20/40 pa omogoča, da prostor prilagodimo tudi takrat, ko moramo hkrati prevažati potnike in daljše predmete. To so rešitve, ki morda ne bodo glavna tema pogovorov ob avtomobilu, bodo pa pogosto prišle prav v resničnem življenju.

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Ob tem C5 Aircross ne pozablja na svojo SUV-podobo. Zasnova je robustna in samozavestna, serijska 42,7 cm (18-palčna) aluminijasta platišča pa poskrbijo, da tudi osnovna različica na cesti ne deluje kot avtomobil, pri katerem bi bilo treba za privlačen videz izbrati še nekaj dodatnih paketov.

Udobje ni razkošje, ampak del vsakdana

Citroën ima pri udobju dolgo tradicijo. Dovolj je pomisliti na legendarne hidropnevmatske sisteme vzmetenja, s katerimi je znamka desetletja dokazovala, da je mogoče avtomobil narediti drugačen tudi tam, kjer je to najbolj pomembno - pri občutku med vožnjo. Danes se ta filozofija nadaljuje pod imenom Citroën Advanced Comfort.

Pri C5 Aircrossu jo predstavljata dva pomembna elementa. Prvi so sedeži z dodatno debelino pene, zasnovani tako, da zagotavljajo prijetnejšo podporo telesu. Drugi je vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki, ki pomaga učinkoviteje blažiti neravnine in prispeva k bolj sproščeni vožnji. V kombinaciji z dvopodročno samodejno klimatsko napravo je jasno, da udobje tukaj ni razumljeno kot nekaj, kar potrebujemo samo na dolgih počitnicah. Pomembno je tudi na poti v službo, med vsakodnevnimi opravki in v prometnih zastojih.

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Zanimivo je predvsem to, da Citroën teh rešitev ne skriva za najdražjimi paketi opreme. Sedeži in vzmetenje Advanced Comfort ter dvopodročna samodejna klimatska naprava so del osnovne ponudbe. To je pomemben podatek v času, ko se kupci vse pogosteje sprašujejo, koliko bo avtomobil v resnici stal, ko bodo izbrali še vse tisto, kar se jim zdi pri vsakodnevni uporabi samoumevno.

Digitalno, a brez nepotrebnega zapletanja

Digitalizacija avtomobilske notranjosti je včasih delovala kot tekmovanje v številu zaslonov. Danes je pomembnejše vprašanje, ali tehnologija vozniku dejansko olajša življenje. C5 Aircross se tega loteva precej neposredno.

V središču armaturne plošče je 33,02 cm (13-palčni) navpični zaslon na dotik Waterfall, ki predstavlja glavno vstopno točko v digitalne funkcije vozila. Pred voznikom je še 25,4 cm (10-palčna) digitalna instrumentna plošča, na kateri so pregledno prikazane ključne informacije o vožnji. Za povezovanje s pametnim telefonom sta na voljo brezžična Apple CarPlay in Android Auto, prostoročni zagon vozila pa je ena tistih majhnih praktičnih rešitev, na katere se hitro navadimo.

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Bistvo je, da sodobna digitalna izkušnja pri C5 Aircrossu ni rezervirana za kupce, ki so pripravljeni doplačati za višjo stopnjo opreme. Tudi tukaj je poudarek na tem, da kupec že ob vstopnem nivoju opreme dobi avtomobil, ki ustreza današnjim pričakovanjem.

Varnost, ki dela v ozadju

Dober vozniški asistent je tisti, na katerega med vožnjo skoraj pozabimo, ker svoje delo opravlja v ozadju. A prav takšni sistemi lahko pomembno prispevajo k manj stresni vsakodnevni vožnji. C5 Aircross ponuja aktivni radarski tempomat s funkcijo Stop & Go, ki pomaga ohranjati varnostno razdaljo in prilagajati hitrost vozila, tudi v gostejšem prometu.

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Sistem za prepoznavanje prometnih znakov vozniku posreduje informacije o omejitvah hitrosti, kamera za vzvratno vožnjo in zadnji parkirni senzorji pa olajšajo manevriranje na parkiriščih. Za dobro vidljivost skrbijo LED-žarometi, samodejni preklop med dolgimi in zasenčenimi lučmi ter brisalci s senzorjem za dež. Prednost teh funkcij se pokaže predvsem v vsakdanjih situacijah, ko vozniku olajšajo vožnjo, parkiranje in skrb za dobro vidljivost. Pomembno je tudi, da so vse te funkcije vključene že v osnovno opremo.

Hibrid, ki ne zahteva novih navad

Med pomembnejšimi odločitvami pri nakupu avtomobila je danes tudi izbira pogona. Povsem električni avtomobil je za marsikoga zanimiva možnost, vendar vsi nimajo možnosti rednega polnjenja ali želje po prilagajanju vsakodnevnih poti. Blagi hibrid je zato za številne voznike zelo smiselna vmesna rešitev.

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C5 Aircross je na voljo s hibridnim pogonom sistemske moči 107 kW (145 KM) in samodejnim menjalnikom. Njegova prednost je predvsem v tem, da ne zahteva priključevanja na zunanjo polnilnico. Sistem sam upravlja sodelovanje med motorjem z notranjim zgorevanjem in električnim delom pogona ter energijo pridobiva tudi med zaviranjem in upočasnjevanjem.

V mestnem prometu lahko avtomobil do 50 odstotkov časa vozi v povsem električnem načinu. To pomeni tišjo in učinkovitejšo vožnjo v okoljih, kjer se pogosto ustavljamo in speljujemo, ne da bi morali razmišljati o polnilnih kablih ali razpoložljivosti polnilnih mest. Hibrid je tako namenjen predvsem tistim, ki želijo izkoristiti prednosti električne podpore, vendar ohraniti enostavnost uporabe, kot so je vajeni doslej.

Prava vrednost se pokaže šele na koncu

Pri avtomobilu je vedno mogoče najti še kakšno dodatno opremo, večja platišča ali zmogljivejši pogon. Toda pri družinskem SUV-ju je morda pomembnejše vprašanje, koliko uporabnih stvari dobimo že v osnovi. C5 Aircross ima na to precej konkreten odgovor: veliko prostora, udobje Citroën Advanced Comfort, sodobno digitalno notranjost, številne varnostne sisteme in hibridni pogon s samodejnim menjalnikom.

K temu je treba prišteti še program 5 let Brezskrbnosti Citroën oziroma do 100.000 kilometrov, ki je že vključen v ceno vozila. Gre za dodatno vrednost, ki kupcu zagotavlja več predvidljivosti in brezskrbnosti v prvih letih uporabe.

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C5 Aircross tako ne poskuša biti nekaj, kar ni. Je velik družinski SUV, ki svojo vrednost gradi na prostornosti, udobju in opremi, ki jo voznik in potniki dejansko potrebujejo. V času, ko se avtomobilska ponudba vse bolj zapleta, je takšna preprostost pravzaprav precej dobrodošla. Morda je največja prednost C5 Aircrossa ravno v tem, da za prijetno družinsko vožnjo ne zahteva dolgega seznama doplačil, še posebej ob ceni 24.690 evrov s Citroën financiranjem.

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