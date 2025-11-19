Svetli način
Znanost in tehnologija

Velik uspeh slovenskih astrofizikov: odkrili supermasivno črno luknjo

Ljubljana, 19. 11. 2025 13.30 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
Ekipa astrofizikov s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je z Nasinim teleskopom James Webb odkrila aktivno supermasivno črno luknjo v zgodnjem vesolju. Odkritje, ki ga je objavila revija Nature Communications, predstavlja ključen del sestavljanke o nastanku zgodnjih galaksij in črnih lukenj.

Astrofiziki s fakultete so s pomočjo Nasinega vesoljskega teleskopa James Webb odkrili aktivno supermasivno črno luknjo v eni najzgodnejših znanih galaksij, so sporočili s fakultete.

Gre za galaksijo CANUCS-LRD-z8.6, ki je obstajala le približno 570 milijonov let po velikem poku in sodi med t. i. rdeče pikice - skrivnostno skupino izjemno oddaljenih, kompaktnih in zelo rdečih galaksij. Množico majhnih, oddaljenih in presenetljivo rdečih objektov je teleskop James Webb razkril že v prvih treh letih opazovanj. Kljub njihovi številčnosti pa še vedno ostajajo ena največjih ugank sodobne astronomije.

Odkritje galaksije CANUCS-LRD-z8.6 tako prinaša pomemben korak k razumevanju teh pojavov. Spektralne značilnosti, ki jih je s svojimi zmogljivostmi omogočil teleskop James Webb, so razkrile tudi prisotnost črne luknje, ki hitro raste in močno vpliva na razvoj svoje gostiteljske galaksije. "V to črno luknjo padajo velike količine snovi, kot bi pravkar zajtrkovala," so zapisali.

Rezultati postavljajo pod vprašaj ustaljeno razmerje med maso galaksije in maso črne luknje. Opazovanja bližnjih galaksij namreč kažejo, da obstaja povezava med maso supermasivne črne luknje in velikostjo galaksije - večja kot je galaksija, večja je tudi njena osrednja črna luknja. Zdajšnje odkritje pa po navedbah vodilne avtorice študije ter raziskovalke na fakulteti in INAF - Osservatorio Astronomico di Roma v Italiji Roberte Tripodi razkriva, da so se črne luknje v zgodnjem vesolju morda razvijale bistveno hitreje, kot kažejo trenutne teorije.

Ekipa astrofizikov UL FMF
Ekipa astrofizikov UL FMF FOTO: Bobo

"To zagotovo predstavlja uganko za naše razumevanje nastanka črnih lukenj in galaksij v zgodnjem vesolju," je poudarila.

Kot je navedla vodja raziskovalne skupine na fakulteti Maruša Bradač, nepričakovano hitro naraščanje mase črne luknje v tej galaksiji odpira vprašanja o procesih, ki so omogočili, da so tako masivni objekti nastali tako zgodaj. "Upamo, da bomo z nadaljnjo analizo podatkov drugih galaksij našli še več podobnih primerov, ki bodo osvetlili zgodnjo zgodovino vesolja," je dodala.

Ekipa že načrtuje dodatna opazovanja s teleskopom Alma in z nadaljnjimi opazovanji teleskopa James Webb, da bi podrobneje raziskala hladen plin in prah v galaksiji ter natančneje določila lastnosti črne luknje.

Nadaljnje študije t. i. rdečih pikic - galaksij, ki so po velikosti majhne, a po masi velike - bodo po njihovih navedbah ključne za razumevanje, kako so se galaksije in črne luknje sočasno razvijale v prvi milijardi let po velikem poku.

Frog1
19. 11. 2025 15.14
če ma kdorkoli depresijo, priporočam da ne berete teh spodnjih komentarjev. Napoljeni so z najbolj toksičnimi, žalostnimi ljudmi, ki nekako zmorejo uničiti vso magijo v življenju. Kako prazen pogled na vse imajo, vse vidijo preko slojev sovraštva, konspiracij in tega, kako lahko nekaj izkoristijo da prispeva k njihovem žalostnemu življenju.
ODGOVORI
0 0
Groucho Marx
19. 11. 2025 15.13
V vrtanju črnih lukenj pernati nima tekmeca.
ODGOVORI
0 0
kuzapazi5
19. 11. 2025 15.12
+1
Holob trenutno vrta še večjo črno lukno. Zraven veleče inštalacijo za napovedovanje poplav.
ODGOVORI
1 0
PARTIZAN PEPE
19. 11. 2025 15.06
+2
Pravljičarji programirani...
ODGOVORI
4 2
mertseger
19. 11. 2025 15.05
+4
Mi imamo dve masivni črni luknji, ena je na Erjavčevi , druga pa na Šubičevi v Ljubljani. Denar požirata hitreje kot ga država lahko ustvarja. P.s čestitke raziskovalcem za odkritje in veliko uspehov še naprej.
ODGOVORI
6 2
Janez23
19. 11. 2025 15.03
+3
Bravo dekleta in fantje, čeprav jaz in ostalih 8.5 milijard zemljanov nimamo nič od tega, je vseeno bolje gledati v nebo kot v zrak.
ODGOVORI
3 0
mr.poper
19. 11. 2025 15.01
+3
Izjemno ,da nekaj tako pomembnega povedo naši ljudje -še naprej sreče in znanja jim želimo .
ODGOVORI
3 0
kikovec
19. 11. 2025 15.00
-2
Oh kdaj sm že jest odkriv črno lukno! A ni škoda dnarja .
ODGOVORI
1 3
MESE?AR
19. 11. 2025 14.57
-1
Kako pa vedo, da je super masivna ? A so jo stehtali, saj je niti ne vidijo ?
ODGOVORI
1 2
BREZFILTRA
19. 11. 2025 14.54
-2
Na koncu vesolja je vsega konec.
ODGOVORI
0 2
komandos
19. 11. 2025 14.52
+1
Ja tudi Golob je odkril in naredil eno veliko proračunsko zapufano ČRNO LUKNJO
ODGOVORI
5 4
Verus
19. 11. 2025 14.49
-6
Astronomija je "znanost" na področju grafičnega oblikovanja in pravljičarstva. Ironično je, da so najbolj hrupni napsrotniki religijskega pogleda na nastanek sveta, a ravno iz teh "laboratorijev" prihaja največ naročnin za photoshop licence :) Pa kar vidijo vse, pa vedo vse, pa kar vedo, da je svetloba potovala 100 milijonov let, pa kar ceno imajo za antimaterijo :D ....in potem nas vse presenti potres, tsunami ali riba s čudno glavo. Da ne govorim o tem, kako kar štejemo luknje ne vem kje, šokira nas pa večji meteor, ki osveti Rusijo in raztrešči okna stotine kilometrov stran. De Grease mi je bil ok dokler ni izjavil, da se zemlja premika pod vodo in morje vedno miruje, ker je teleban pravljičar pozabil upoštevati, da se zemlja vrti 360° in če bi morje kar mirovalo in zemlja potovala pod vodo, potem ne bi imeli nekaj meterskih plim in osek, ampak bi cela mesta dnevno "zajadrala" pod vodo. Kvazi znanost, kvazi intelektualnost
ODGOVORI
2 8
tmj
19. 11. 2025 14.52
-3
bravo
ODGOVORI
1 4
Frog1
19. 11. 2025 14.56
+2
Lol objektivne matematične in fizične enačbe so kvazi znanost?
ODGOVORI
4 2
Verus
19. 11. 2025 15.03
-3
Kdo jih naredi objektivne? To ni konsenz, to so dejstva - a ne? Res je, odkrili so veliko luknjo v vesolju. Imej v mislih naslednjič, ko trešči kakšen meteor na zemljo in bomo začudeni, da smo ga "spregledali", čeprav imamo slike širenja velikega "poka" in prav sledimo meji, celo naziv imamo za. In ne pozabi - gram antimaterije stane trilijone, ker pač toliko stane.
ODGOVORI
0 3
MESE?AR
19. 11. 2025 14.48
-6
Če je to počilo pred 13 milijardami let, potem je logično, da je celo vesolje staro toliko. Če je naše Sonce staro 5 milijard, kdo ga je naredil 8 milijard kasneje in iz česa, če je že prej vse počilo ??? Mislim, da te teorije ne pijejo vode. Če za objekti, ki so na koncu teh 13 milijard let ni več zvezd , pomeni, da vesolje ni neskončno !?
ODGOVORI
1 7
M_teoretik
19. 11. 2025 14.47
+9
Če nebi bilo znanosti in znanstvenikov, bi komuniciral z dimnimi signali in ne preko spleta!?
ODGOVORI
9 0
krjola
19. 11. 2025 15.09
-1
sej to bi blo po eni strani bolje...
ODGOVORI
0 1
Zvoneka
19. 11. 2025 14.44
+0
18.11.2025 - Danes ponoči, natančneje ob 01.18, je prebivalce... so vesoljčki vrgel ročno bombico!?
ODGOVORI
1 1
Vakalunga
19. 11. 2025 14.40
+0
Znanost je povedala, vse ( VESOLJE ) je nastalo pred natanko14 milijardami let ob treh popoldan, ko ni bilo dežja in je fejst počilo, kaj je počilo ne vedo, kje je bIlo to kar je počilo tudi ne, veste povejte mi i kaj je bilo dan pred tem velikim pokom pa bom verjela vse..In za konec to neskončno vesolje, se širi v " neskončnost " in o se seštejemo vse hitrost drvimo po v vesolju z milijoni kilometrov na uro..
ODGOVORI
4 4
Bombardirc1
19. 11. 2025 14.44
+0
Ne rabiš znanosti, ti bo vse tvoj fajmošter razložil...
ODGOVORI
1 1
hansola
19. 11. 2025 14.48
+3
Kje je počilo se približno ve ker se od tam vse širi navzven. Kaj je bilo prej ne moreš vedet ker o tistem prej ni nobene sledi, pa tudi če bi kdo povedal kaj je bilo taki kot si ti spet ne bi verjeli nič in tavali naprej v svojem neznanju.
ODGOVORI
3 0
Vakalunga
19. 11. 2025 14.54
-1
No povej kje je počilo...)))..Kar se neznanja tiče pa smo vsi tam..
ODGOVORI
0 1
Juzles Iters
19. 11. 2025 15.13
Bombardir, Big bang teorijo je razvil katoliški duhovnik Georges Lemaître, (1894-1966), papež pa požegnal, saj je ne vidijo, da bi bila v nasprotju s katoliškim naukom. Je pa zanimivo, koliko ateistov in antiteistov trdno veruje in se ukvarja s to Velikopokavsko oslarijo, sproducirano v glavi nekega katoliškega duhovnika.
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1854475
19. 11. 2025 14.38
+0
Imamo kar nekaj osebkov ki bi ji bi jih lahko tja poslal.. tko za eksperiment, če ne bi ratal itak ne bi bilo nobene škode
ODGOVORI
2 2
ivanović
19. 11. 2025 14.35
+2
Dejte že vesoljčke najdet prosim! A res ne znate?
ODGOVORI
3 1
Kakosmodanes
19. 11. 2025 14.35
+1
"Gre za galaksijo CANUCS-LRD-z8.6, ki je obstajala le približno 570 milijonov let po velikem poku, ki jo je šele sedaj odkril Nasinim teleskop James Webb." Ne verjamem.
ODGOVORI
3 2
MESE?AR
19. 11. 2025 14.49
-1
Ja, kako so jo odkrili, če je obstajala samo še pred 12,43 milijardami let ?
ODGOVORI
0 1
Kakosmodanes
19. 11. 2025 15.04
Zakaj ne verjamem, ker če pogledamo Einsteinov ukrivljen prostor-čas, je med potjo dolgo 13.1 miljarde let, energija naletela na marsikaj, ki je bilo na tej poti. In potem govoriti o verodostojnosti podatka, ki so ga dobili, je malo smešno.
ODGOVORI
0 0
Volodimir Z.
19. 11. 2025 14.33
-1
So jo poimenovali GaberT*
ODGOVORI
1 2
