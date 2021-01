Velika Britanija ne sodeluje več v Erasmus+, kaj to pomeni za slovenske študente?

Študenti iz Slovenije in drugih držav EU, ki se bodo na študij v Združenem kraljestvu vpisali v študijskem letu 2021/2022, bodo obravnavani kot drugi mednarodni študenti. To med drugim pomeni, da bodo morali zaprositi za študentski vizum. Poleg tega bodo morali plačevati višje šolnine. Irski študenti bodo še naprej obravnavani enako kot britanski.

Po drugi strani jih na ministrstvu veseli, da bo Združeno kraljestvo še naprej sodelovalo v programu Unije za raziskave in inovacije Obzorje Evropa. "Izmenjava informacij in sodelovanje na področju znanosti, raziskav in inovacij je ključnega pomena, o čemer jasno priča tudi trenutno obdobje pandemije in težko pričakovanega cepiva proti covidu-19," so poudarili.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, za slovenske študente to pomeni, da znotraj tega programa EU ne bodo mogli več na izmenjavo na katero od univerz v Združenem kraljestvu, enako velja za študente z Otoka glede študijske izmenjave na univerzah v Sloveniji.

Slovenski državljani, ki že nekaj časa študirajo in se šolajo na Otoku, bodo lahko obdržali pravice, ki so jih imeli doslej kot državljani EU, če do 30. junija 2021 zaprosijo za status v okviru sheme za pridobitev statusa za državljane EU.

Če tam bivajo pet let ali več, lahko pridobijo naselitveni status. Drugi, ki so že tam, pa lahko pridobijo prednaselitveni status. Oba statusa jim zagotavljata nižjo šolnino, poenostavljen vizumski režim in zdravstveno zavarovanje.

Za tiste, ki so se na britanske študijske programe vpisali letos, velja, da lahko do konca študija obdržijo pravico do nižje šolnine kot državljani EU, če se fizično nahajajo v Združenem kraljestvu in lahko pridobijo status v pridobivanju.

Tisti državljani članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švice, ki že študirajo na britanskih univerzah, bodo torej ohranili enak status kot britanski študenti. Ti lahko vzamejo državno posojilo, da si krijejo stroške šolnine. Drugi tuji študenti ne morejo prejeti posojila, poleg tega pa so zanje šolnine pogosto veliko višje.