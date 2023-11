Velika gasilska vaja v okolici UKC-ja, sodelovalo večje število gasilskih vozil

V okolici UKC-ja je danes potekala velika gasilska vaja, v kateri so sodelovali UKC, Gasilska zveza Ljubljana in Gasilska brigada Ljubljana. Gasilska vaja je začela ob 10. uri zjutraj, trajala naj bi nekje do 13. ure. O vaji so bile obveščene tudi ostale službe, Policija - PP Center, mestno redarstvo in ReCO 112.