Pred nevihto izginil padalec, iščejo ga okrog Šmarne gore

V okolici Šmarne gore poteka obsežna iskalna akcija. Na terenu so policisti, gasilci, vodniki službenih psov, v zraku je policijski helikopter. Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so za 24ur.com potrdili, da so bili okoli 14.20 obveščeni, da naj bi na širšem območju Broda v Ljubljani strmoglavil padalec. Območje je sicer popoldne zajela huda nevihta. Policija poziva vse morebitne priče dogodka ali kogarkoli, ki ima podatke o današnjih padalcih na tem območju, da se jim oglasijo na številko 113.