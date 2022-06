Velika kriminalistična akcija v Istri, domnevno vpleteni tudi Slovenci

Kriminalisti v akciji pod kodnim imenom Dorina preiskujejo okoli 20 ljudi na treh ravneh, poroča hrvaški časnik Glas Istre.

Prvo skupino ljudi sestavljajo lastniki zemljišč, ki so v zadnjih desetih letih legalizirali svoje nezakonite gradnje, drugo posredniki, med katerimi so zlasti geodeti in projektanti, tretjo pa zaposleni iz mestne uprave v Vodnjanu, ki so te primere vodili.

Očitana kazniva dejanja so se zgodila med letoma 2014 in 2019.

Med lastniki spornih objektov so tudi slovenski državljani, ki so legalizirali gradnje na območju Peroja. Preiskovalci so nekaterim od njih zgodaj zjutraj sporočili, naj nujno pridejo na Hrvaško. Zaradi preiskave jih bodo napotili na zaslišanje na Reko.