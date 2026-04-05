'Velika noč nas opomni, da obdobju preizkušenj sledi čas novih začetkov'

Velikonočno jutro nas uči tudi nečesa zelo preprostega, a dragocenega - da se svetloba vedno vrača. Ne naenkrat in ne brez preizkušenj, ampak vztrajno, korak za korakom. In v svetu, ki ga pretresajo zaostrene razmere, skrbi pa sežejo tudi v naše vsakdanje življenje, je prav vera v nov začetek še toliko bolj dragocena, je Golob navedel v poslanici, objavljeni na spletnih straneh vlade.

V tej luči se je zavzel za povezovanje, solidarnost in sprejemanje različnosti. Vsem je zaželel mirne praznike, polne notranjega miru in topline.

"Velika noč je simbol zmage svetlobe nad temo in praznik, ko življenje dokončno premaga smrt. Naj nam praznik vstajenja prinese mir, utrdi vero in prebudi neskončno upanje v zmago dobrega nad zlim," je ob blagoslovljenih velikonočnih praznikih zapisal predsednik SDS Janez Janša.

"Življenje je premagalo smrt, luč je presekala temo. Naj nas doseže velikonočno sporočilo upanja, naj nas opogumi in okrepi vero v nov začetek," so ob praznikih zaželeli v NSi.

"Naj vam velika noč prinese mir, veselje in toplino v krogu najdražjih. Velika noč je praznik, ki nas vedno znova spomni, da se tudi v najtežjih časih vedno znova odpirajo nove poti, da nikoli ne smemo izgubiti upanja," so zapisali v stranki Demokrati Anžeta Logarja.

Že v soboto je "lepe in blagoslovljene praznike" voščila tudi predednica Nataša Pirc Musar. "Naj nam velika noč, ki nas opominja na pomen sočutja, solidarnosti in vere v dobro - vrednot, ki nas povezujejo in krepijo kot skupnost -, prinese veselje in toplino v krogu najbližjih," je zapisala na družbenem omrežju X.