Slovenija

'Velika noč nas opomni, da obdobju preizkušenj sledi čas novih začetkov'

Ljubljana, 05. 04. 2026 09.29 pred 23 dnevi 2 min branja 337

Avtor:
STA N.L. +1
Prihod Roberta Goloba

Velika noč nas vsako leto znova opomni, da po obdobju zahtevnih preizkušenj nastopi čas novih začetkov, je v velikonočni poslanici zapisal premier Robert Golob. Velikonočni čas je po njegovih besedah čas upanja in veselja. Praznična voščila so objavili tudi v nekaterih drugih parlamentarnih strankah.

Velikonočno jutro nas uči tudi nečesa zelo preprostega, a dragocenega - da se svetloba vedno vrača. Ne naenkrat in ne brez preizkušenj, ampak vztrajno, korak za korakom. In v svetu, ki ga pretresajo zaostrene razmere, skrbi pa sežejo tudi v naše vsakdanje življenje, je prav vera v nov začetek še toliko bolj dragocena, je Golob navedel v poslanici, objavljeni na spletnih straneh vlade.

V tej luči se je zavzel za povezovanje, solidarnost in sprejemanje različnosti. Vsem je zaželel mirne praznike, polne notranjega miru in topline.

"Velika noč je simbol zmage svetlobe nad temo in praznik, ko življenje dokončno premaga smrt. Naj nam praznik vstajenja prinese mir, utrdi vero in prebudi neskončno upanje v zmago dobrega nad zlim," je ob blagoslovljenih velikonočnih praznikih zapisal predsednik SDS Janez Janša.

"Življenje je premagalo smrt, luč je presekala temo. Naj nas doseže velikonočno sporočilo upanja, naj nas opogumi in okrepi vero v nov začetek," so ob praznikih zaželeli v NSi.

"Naj vam velika noč prinese mir, veselje in toplino v krogu najdražjih. Velika noč je praznik, ki nas vedno znova spomni, da se tudi v najtežjih časih vedno znova odpirajo nove poti, da nikoli ne smemo izgubiti upanja," so zapisali v stranki Demokrati Anžeta Logarja.

Že v soboto je "lepe in blagoslovljene praznike" voščila tudi predednica Nataša Pirc Musar. "Naj nam velika noč, ki nas opominja na pomen sočutja, solidarnosti in vere v dobro - vrednot, ki nas povezujejo in krepijo kot skupnost -, prinese veselje in toplino v krogu najbližjih," je zapisala na družbenem omrežju X.

KOMENTARJI337

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Smuuki
07. 04. 2026 12.28
Kdo ve kakšna je razlika med akumolatorjem in levakom. Akumulator ima tudi +.
Odgovori
+1
1 0
natas999
06. 04. 2026 19.07
pojma nimaš,lažnjivec
Odgovori
+0
1 1
mali.mato
06. 04. 2026 18.33
Golob, tvoj začetek bo v opoziciji.
Odgovori
+11
12 1
Arguss
06. 04. 2026 17.53
V tunelu je noč najbolj temna.
Odgovori
+11
11 0
Bella Ciao1
06. 04. 2026 16.50
Bravo g. Golob....ni čudno, da se vas desni skrajneži tako bojijo. Smo pač v času, ko so levo usmerjeni še edini pravi humani glasnik Jezusovega nauka. RKC in ovčke, ki še voliti ne smejo brez njihove komande so pač le obraz nestrpnega nasilja vseh časov oblik, laži, plenjenja in delitev...in sledijo vitezom teme JJ Vrtovcu Logarju
Odgovori
-18
4 22
Smuuki
07. 04. 2026 12.23
Le kdo se boji nemočnega goloba? Golob pa iz strahu sprejema in izvaja kar mu naročijo. Njegov stil pogajanja da si najprej radelijo ministrske funkcije so mu gladko zavrnili. Zdaj hiti sestavljati program in ga spravlja v številke. Ker to počne prvič je v stresu. Kdo se koga boji? Kdo izvaja navodila? Tvoh golob je v podrejenem položaju česar še ni vajen. Ne vem kje se ti napajaš z informacijami? Lastnega razmišljanja pa tudi ni pričakovati. Gre za omejitve?
Odgovori
+1
1 0
frenk707
06. 04. 2026 15.13
Bivši komunist in udbovec, danes pa borec s križem na prsih, ki se razglaša za brezmadežnega, je največja rak rana današnje Slovenije, .. 2020-2022 nas je prodajal orbanu kot stare puloverje, sedaj pri maši sedi v prvi vrsti in v svoji zamaknjenosti že belo gleda, tako da ne veš ali mu prihaja, ali odhaja.
Odgovori
-18
5 23
Arguss
06. 04. 2026 16.45
Si ga spet pil
Odgovori
+17
20 3
Smuuki
07. 04. 2026 12.24
Zna bit da je bilo nekaj močnejšega. 😀😀😀😀
Odgovori
+1
1 0
frenk707
06. 04. 2026 15.11
Nekdanji komunist in udbovec, je že od nekdaj, še v nekdanji Jugoslaviji delal zdrahe, po osamosvojitvi pa si je dovolil že preveč deliktov od korupcije, pranja denarja, prodaje orožja, ponarejanja, do verbalnih deliktov
Odgovori
-16
5 21
frenk707
06. 04. 2026 15.10
Komunisti bodo storili vse, da se zadržijo na oblasti. Bojte se jih! Pa ne tistih komunistov, ki bodo ostali to, kar so, ampak tistih, ki se bodo spreobrnili in postali strašni antikomunisti, pa v cerkve bodo leteli in se delali vernike. Pazite se njih, ljubi moji Slovenci. Vse vam bodo pobrali. Kajti, kar se Janezek nauči, to Janez zna." I. Kramberger.
Odgovori
-17
5 22
Andrej77
06. 04. 2026 14.53
Največje upanje mi je da odločiš iz vlade in politike
Odgovori
+15
17 2
Vladna norost
06. 04. 2026 14.09
Potrebujemo narodno enotnost proti korupciji in kriminalu. V tem primeru Svoboda, Levica in SD avtomatsko odpadejo, ker oni bodo branili svojo nedotakljivo kraljico za vsako ceno.
Odgovori
+24
26 2
Bella Ciao1
06. 04. 2026 17.42
Sekcija taudarjenih imate seanso?🤣🤣
Odgovori
-11
0 11
Smuuki
07. 04. 2026 12.26
Čas ni vaš zaveznik. Laži uhajajo ena za drugo na plano. Resnica vas dohiteva. Sej se mi kar smilite ko skušati branit neubranljivo. 😀😀😀😀
Odgovori
+1
1 0
Vladna norost
06. 04. 2026 14.07
V svobodi te na lastni zemlji oblast s pomočjo kriminalcev pretepe.
Odgovori
+21
23 2
zmerni pesimist
06. 04. 2026 13.50
Rekel in ostal živ
Odgovori
+8
9 1
Arguss
06. 04. 2026 13.49
Vsi komunisti po milanu udbe so, kar naenkrat krščansko verni.
Odgovori
+19
21 2
Arguss
06. 04. 2026 13.41
Komunisti nd praznujejo Velike noči.Amen.
Odgovori
+21
23 2
Perivnik
06. 04. 2026 13.30
Tanja Gobec, voditeljica Dnevnika ali Odmevov, karkoli že na TV1 pa tolk očitno navija za levičarje, da je že ne samo neokusna, tudi nehigienična.
Odgovori
+15
19 4
Smuuki
07. 04. 2026 12.27
Rtv podi svoje gledalce k pop tv ju. Dobro jim gre to od rok. 😀😀😀😀
Odgovori
+1
1 0
Perivnik
06. 04. 2026 13.27
Golob, sram naj te bo, da našo Veliko noč izrabljaš za svoj marketing, za napeljevanje vode na svoj mlin. Pokvarjen kot si, ti Jezus Kristus ne bo pomagal na oblast. Zagotovo ne.
Odgovori
+20
24 4
frenk707
06. 04. 2026 12.40
Volivci ne bomo nikoli pozabili vlade 2020-2022, ko so nam vladali avtokrat, primitivci, prostaki, kriminalci, psihopati, sociopati in narcisi,... imenovali smo jih klerojanšizem.
Odgovori
-23
5 28
frenk707
06. 04. 2026 12.39
Robert Golob in njegova vlada sta pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada pretepala ljudi, ki so brali ustavo.
Odgovori
-20
5 25
kekyooo
06. 04. 2026 14.38
o lej tega še en tepec ki živi v preteklosti. a yugo tut pogrešaš?
Odgovori
+19
19 0
frenk707
06. 04. 2026 15.12
V marsičem,..... tam ni bilo janšizma, bistvena razlika z aktualno Slovenijo.
Odgovori
-20
1 21
galambszar
06. 04. 2026 11.58
Golob tudi rešetke onstran pomenijo svobodo.
Odgovori
+17
18 1
Beila Ciao1
06. 04. 2026 11.39
Sam sem precej zagrenjen in ne praznujem nič.
Odgovori
-9
1 10
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
