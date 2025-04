Za kristjane se je z velikim četrtkom začelo osrednje dogajanje velike noči, najpomembnejšega krščanskega praznika, ki bo vrhunec dosegel v nedeljo. Po slovenskih cerkvah so potekale krizmene maše, zvečer pa maše, na katerih so se verniki spomnili Jezusove zadnje večerje. A zakaj velika noč ni samo spomin na zadnjo večerjo, zakaj ni praznik šunke in potice? V oddaji 24UR ZVEČER je bil gost župnik Martin Golob.