Velika novost na slovenskem tržišču: Apipet prinaša naravno pomoč za ljubljenčke, ki se soočajo s prebavnimi težavami

Medtem ko mnogi lastniki psov opazujejo, kako njihovi ljubljenčki trpijo zaradi ponavljajočega se bruhanja, driske, mehkega blata ali neprijetnega zadaha, Apipet ponuja naravno rešitev, ki deluje preventivno in brez kemičnih dodatkov.

Ko pes bruha več dni zapored, ima ponavljajčo drisko ali izgublja apetit, je potreben veterinarski pregled. Sekundarne okužbe in dehidracija lahko stanje hitro poslabšajo.

- Poškodbe črevesne flore po zdravljenju z antibiotiki

- Alergije ali intolerance na določene sestavine

- Prehiter prehod na novo hrano ali prehranske napake

Prebavne motnje pri psih niso redkost. Veterinarji ocenjujejo, da ima vsaj vsak peti pes občasne prebavne težave, od priložnostnega bruhanja do kroničnih vnetij prebavil.

Apipet Gastro so naravne kapsule za zdravo prebavo psa , ki ne delujejo samo na simptome, ampak podpira celoten prebavni sistem na več nivojih.

Osnova formule je propolis, naravna snov s protimikrobnimi lastnostmi, ki zmanjšuje vnetja prebavnega sistema ter pomaga pri celjenju sluznice.

V kombinaciji s cvetnim prahom (bogat vir vitaminov in mineralov) in ingverjem (znano pomirjevalno sredstvo za prebavila) formula:

- Ublaži bolečine in napenjanje

- Zmanjša vnetja v prebavnem sistemu

- Podpira regeneracijo črevesne sluznice

- Pripomore k uravnoteženi črevesni flori