Oglas

Velika novost na slovenskem tržišču: Apipet prinaša naravno pomoč za ljubljenčke, ki se soočajo s prebavnimi težavami

Ljubljana, 13. 02. 2026 21.12 pred dvema dnevoma 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
1

Na slovenskem trgu se je pojavila novost, ki lahko spremeni način, kako lastniki psov pristopajo k prebavnim težavam Apipet, blagovna znamka prehranskih dodatkov na osnovi propolisa in naravnih sestavin, namenjena zdravju hišnih ljubljenčkov.

Medtem ko mnogi lastniki psov opazujejo, kako njihovi ljubljenčki trpijo zaradi ponavljajočega se bruhanja, driske, mehkega blata ali neprijetnega zadaha, Apipet ponuja naravno rešitev, ki deluje preventivno in brez kemičnih dodatkov.

Zakaj so prebavne težave pri psih tako pogoste

Prebavne motnje pri psih niso redkost. Veterinarji ocenjujejo, da ima vsaj vsak peti pes občasne prebavne težave, od priložnostnega bruhanja do kroničnih vnetij prebavil.

Najpogostejši vzroki:

- Prehiter prehod na novo hrano ali prehranske napake

- Alergije ali intolerance na določene sestavine

- Stres ali okoljske spremembe

- Paraziti in bakterijske okužbe

- Zmanjšana aktivnost encimov (še posebej pri starejših psih)

- Poškodbe črevesne flore po zdravljenju z antibiotiki

Ko pes bruha več dni zapored, ima ponavljajčo drisko ali izgublja apetit, je potreben veterinarski pregled. Sekundarne okužbe in dehidracija lahko stanje hitro poslabšajo.

Kaj prinaša Apipet Gastro na slovensko tržišče

Apipet Gastro so naravne kapsule za zdravo prebavo psa, ki ne delujejo samo na simptome, ampak podpira celoten prebavni sistem na več nivojih.

Osnova formule je propolis, naravna snov s protimikrobnimi lastnostmi, ki zmanjšuje vnetja prebavnega sistema ter pomaga pri celjenju sluznice.

V kombinaciji s cvetnim prahom (bogat vir vitaminov in mineralov) in ingverjem (znano pomirjevalno sredstvo za prebavila) formula:

- Ublaži bolečine in napenjanje

- Zmanjša vnetja v prebavnem sistemu

- Podpira regeneracijo črevesne sluznice

- Pripomore k uravnoteženi črevesni flori

1

Komu je Apipet Gastro namenjen

Kapsule za zdravo prebavo psa so namenjene psom, ki se soočajo s:

- Bruhanjem, ponavljajočimi se driskami ali mehkim blatom

- Sluzjo v blatu

- Neprijetnim zadahom

- Gastritisom ali refluksom

- Krči, napenjanjem in zaprtjem

- Pogostim uživanjem trave

Dodatek je primeren tudi kot podpora pri okrevanju po zastrupitvi s hrano ali kot pomoč pri vzpostavitvi ravnovesja prebave med jemanjem zdravil.

Veterinarji priporočajo naravne rešitve kot prvo linijo obrambe

Vse več veterinarjev svetuje, da lastniki najprej poskusijo s preventivnimi ukrepi in naravnimi dodatki, preden posežejo po farmakoloških rešitvah.

Poleg Apipet Gastro strokovnjaki priporočajo:

- Probiotike za krepitev črevesne flore (še posebej po antibiotični terapiji)

- Prebiotike za podporo dobrih bakterij v črevesju

- Lahko prebavljivo hrana (kuhan riž, piščanec, bučke)

- Postopno uvajanje nove hrane (vsaj 7–10 dni)

- Dovolj tekočine za preprečitev dehidracije

Raziskave kažejo, da zdravje črevesnega mikrobioma igra ključno vlogo pri kroničnih enteropatijah (dolgotrajno vnetje črevesja), alergijah na hrano in oslabljenem imunskem odzivu.

Kdaj je potreben obisk veterinarja

Če naravni dodatki in prilagojena prehrana ne pomagajo v nekaj dneh, lahko veterinar predpiše:

- Podrobno diagnostiko (koprološka preiskava, krvni test, ultrazvok)

- Ciljno zdravljenje parazitov ali bakterijskih okužb

- Dieto za občutljive želodce

- Zdravila za zmanjšanje vnetja ali zaščito sluznice

Pri kroničnih težavah (ponavljajoče driske več kot mesec dni) je potrebna natančna diagnoza, saj gre lahko za vnetno črevesno bolezen (IBD) ali druge resnejše motnje.

Dolgoročni pristop: podpora prebavi ni enkraten ukrep

Najuspešnejši lastniki kombinirajo več pristopov:

- Stabilna prehrana (brez nenehnih sprememb)

- Naravni dodatki (propolis, probiotiki, prebiotiki)

- Redno razglistenje

- Zmanjšanje stresa (stabilna rutina, mirno okolje)

- Spremljanje simptomov (dnevnik bruhanja/driske)

Cilj ni samo odpraviti akutne simptome, ampak vzpostaviti in vzdrževati zdravo prebavo dolgoročno.


Naročnik oglasne vsebine je Apipet.

hišni ljubljenčki prehrana prebavne težave apipet
Slovenija odloča 2026
