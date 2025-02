Velika onesnaženost zraka, prihajajo oblaki in padavine

Visoke ravni delcev PM10 so predvsem posledica povečanih izpustov in vremenskih razmer, ki zadržuje onesnažen zrak v nižinah, pravijo na Arsu. Predlagajo redno spremljanje izmerjenih urnih vrednosti delcev PM10 oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka na njihovi spletni strani in prilagoditev aktivnosti na prostem skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.