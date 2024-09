Velika podražitev šolskih prevozov: edini ponudnik navija cene

Z visokimi podražitvami se soočajo tudi v Kranju, Tržiču, Škofji Loki in na Jesenicah. V Kranju so se šolski prevozi, ki jih uporablja okoli 1500 otrok, v enem letu podražili za več kot 60 odstotkov, z okoli 580.000 evrov na 970.000 evrov.

V večjih gorenjskih občinah se na javne razpise za izvajanje mestnih in šolskih prevozov prijavlja le podjetje Arriva. Kot je pojasnil radovljiški župan Ciril Globočnik , na tem območju ni drugih avtobusnih prevoznikov, ki bi lahko opravili tako velik posel. Tako so občine primorane sprejeti pogoje Arrive, ki pa za isti obseg prevozov iz leta v leto zahteva vse več denarja.

"Primorani smo bili nekoliko skrčiti število prevozov, tako da ponekod, kjer je vozačev malo, ne bo več odhoda avtobusa čisto po vsaki končani šolski uri, " so pojasnili v Kranju, kjer so uvedli še druge spremembe in na nekaterih relacijah prevoze sedaj opravljajo s kombiji. Večina racionalizacije pa gre sicer na račun prenosa šolskega prevoza na redno medkrajevno linijo.

Na ta način se občine soočajo z velikimi težavami, kako zagotavljati sredstva za hitro naraščajoče stroškov avtobusnih prevozov, pri čemer so šolski prevozi zakonska obveznost občin in jih morajo zagotavljati ne glede na cenovni pritisk izvajalcev. Visoki stroški prevozov zajedajo v investicijski potencial občin, občine pa iščejo možnosti racionalizacije, kar pomeni, da se število prevozov in s tem dostopnost do javnega prometa zmanjšujejo.

Gorenjske občine želijo svoje težave in predloge za boljše ter enotno urejanje javnega potniškega prometa predstaviti ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ter Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa. Ob tem želijo slišati tudi konkretne razloge, zakaj je dvig cen prevozov tako velik. Kot je ocenil radovljiški župan Globočnik, bi bila lahko glede na rast ostalih stroškov najvišja upravičena podražitev do 20 odstotkov.

Izpostavil je, da od Arrive ne prejmejo pravih odgovorov o razlogih tako velikih podražitev. Za STA so na Arrivi zapisali, da svoje ponudbene cene na razpisih za šolske in kombinirane prevoze oblikujejo samostojno in na podlagi tržnih razmer, ki veljajo v času objave posameznega razpisa. Dodali so, da se na vsa povabila na pogajanja odzivajo in si prizadevajo za korektno in transparentno sodelovanje s poslovnimi partnerji.

"Ponudbene cene Arrive vedno odražajo pričakovane stroške, ob upoštevanju ročnosti posamezne pogodbe in prilagoditev ter sprememb, ki bi bile morebiti potrebne v času izvajanja posamezne pogodbe. Dejavnost izvajanja šolskih, kombiniranih in drugih avtobusnih prevozov v Sloveniji poleg Arrive izvajajo tudi številni drugi prevozniki. Arriva torej ni edini ponudnik teh storitev," so izpostavili.