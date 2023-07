Brez pretiravanja lahko rečemo, da se ta teden v Ljubljani mudijo ljudje, ki bodo ustvarjali prihodnost sveta in to s svojim znanjem. Na fakulteti za računalništvo in informatiko se namreč končuje velika poletna šola umetne inteligence. Predavatelji so prave zvezde znanosti, obiskovalci pa so prav tako raziskovalci z vsega sveta, ki so se te dni učili, kaj vse nam lahko umetna inteligenca prinese. In tudi na kaj moramo paziti, da nam ne bi česa odnesla.