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Slovenija

Velika požarna ogroženost okolja na območju celotne države

Ljubljana, 07. 07. 2026 15.29 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
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Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v vsaj naslednjih desetih dnevih je Uprava RS za zaščito in reševanje od srede na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

V obdobju, ko velja razglas, je v naravnem okolju prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti, kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

Gasilci
Gasilci
FOTO: Bobo

Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112, poziva uprava.

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Po napovedih Agencije RS za okolje bodo tudi v naslednjih dneh temperature dosegle ali presegle 30 stopinj Celzija. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta.

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