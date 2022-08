Velika požarna ogroženost večinoma odpravljena, oživel izvir Rižane

Z dnem preklica velike požarne ogroženosti naravnega okolja bosta Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija prenehala izvajati poostren nadzor nad spoštovanjem razglasa požarne ogroženosti.

Uprava za zaščito in reševanje na podlagi uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju z današnjim dnem razglaša preklic zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava.

Z Rižanskega vodovoda so sporočili, da so si vsaj do druge polovice prihodnjega tedna oddahnili, saj se je raven podtalnice na vseh virih povečala. V Rižanski dolini zdaj črpajo 150 litrov vode na sekundo, od tega jim ni treba ničesar odvajati za zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka Rižane.

V slovenski Istri je po daljšem času obilno deževalo. Na meteorološki postaji v Portorožu so od četrtkovega do današnjega jutra namerili 30 milimetrov padavin.

Oživel je tudi naravni izvir reke, vendar je količina vode minimalna in bo že v prihodnjih dneh presahnila, ocenjujejo na Rižanskem vodovodu.

Uprava RS za zaščito in reševanje je razmeram prilagodila število prevozov s cisternami iz Unice. To se je malenkost znižalo, so zapisali na Rižanskem vodovodu. Na obrambnem ministrstvu so na vprašanje o morebitnem koncu prevažanja odgovorili, da bodo prevoze izvajali do konca avgusta, z možnostjo podaljšanja.

V podjetju so zdaj nekoliko bolj optimistični, so zapisali. Z nadaljnjim upoštevanjem omejitev rabe vode in še s kakšnim deževjem se odpirajo možnosti za konec krize, so ocenili.

V Istri je po dežju tudi manj strahu pred ognjem. Uprava RS za zaščito in reševanje je danes za to območje preklicala opozorilo o požarni ogroženosti naravnega okolja, ki je bila še v četrtek zelo velika.