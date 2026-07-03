Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Policijska akcija v Ljubljani: milijonska škoda zaradi sumov davčnih zlorab

Ljubljana, 03. 07. 2026 10.21 pred 12 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.V.
Policija

Ljubljanski kriminalisti so izvedli 13 hišnih preiskav zaradi suma gospodarske kriminalitete, povezane z uvozom vozil in davčnimi zlorabami. Po prvih ugotovitvah naj bi bila država oškodovana za približno 1,5 milijona evrov, preiskava pa se nadaljuje.

Kriminalisti PU Ljubljana so včeraj na podlagi odredb pristojnega okrožnega sodišča izvedli več preiskovalnih opravil. Skupaj je bilo opravljenih 13 preiskav v poslovnih in zasebnih prostorih v okviru predkazenskega postopka zaradi suma storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.

Preiskava poteka zaradi suma več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Dve osebi sta osumljeni davčnih utaj, zlorabe položaja pri poslovanju ter ponarejanja oziroma uničevanja poslovnih dokumentov.

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Preiskava, ki temelji na ugotovitvah Finančne uprave RS, se nanaša na domnevne nepravilnosti pri uvozu vozil v Slovenijo. Osumljenca naj bi zlorabljala davčne olajšave in neupravičeno uveljavljala odbitek vstopnega DDV.

Poleg tega naj bi z bančnih računov več gospodarskih družb opravila za približno milijon evrov neupravičenih dvigov denarnih sredstev, ki niso bili uporabljeni za poslovanje družb. Prikazovala sta tudi fiktivne pravne posle in na njihovi podlagi v poslovnih knjigah evidentirala poslovne listine z neresnično vsebino.

Po dosedanjih ugotovitvah skupna protipravno pridobljena premoženjska korist znaša okoli 1,5 milijona evrov.

Obsežna policijska akcija

V včerajšnjih aktivnostih je sodelovalo več kot 40 kriminalistov Policijske uprave Ljubljana. Kriminalisti so zasegli večje število elektronskih naprav, elektronskih podatkov in poslovne dokumentacije. Predkazenski postopek še ni končan, nadaljujejo namreč s pregledom zaseženega gradiva ter zavarovanjem ter s pregledom in analizo podatkov.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno Specializirano državno tožilstvo, ki usmerja predkazenski postopek.

hišne preiskave kriminal davčna utaja poneverba

Modna pista, frizerji in strogi sodniki. V glavni vlogi pa – teleta

24ur.com Evropsko tožilstvo nad utajo davkov, preiskave tudi v Sloveniji
24ur.com Slovenska policija odkrila več kot 250 denarnih mul
24ur.com V organiziranem pošiljanju smeti iz Italije v Slovenijo sodeloval tudi Slovenec
24ur.com Slovenci med poročnimi obredi vlamljali v vozila, eden napadel policista
24ur.com V dveh letih slovenski proračun oškodovali za več kot 480.000 evrov
24ur.com Sum zlorabe položaja in pranja denarja: 86 hišnih preiskav, 67 osumljenih
24ur.com Velika davčna prevara: državo opeharili za 78 milijonov evrov
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
03. 07. 2026 10.43
tukaj v tej zadevi ni Jurčka in Zorana 1.5 mio je premalo za ta dva
Odgovori
+1
1 0
asgard
03. 07. 2026 10.43
A so ujeli unega ličinko ?
Odgovori
0 0
damy1972
03. 07. 2026 10.41
Tresla se je gora...
Odgovori
0 0
Alex M17
03. 07. 2026 10.38
Na Litijski smo bili oškodovani za več kot 7 miljonov...aja tisto ni tako pomembno saj res.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Anne Hathaway navdušuje z nosečniškimi kombinacijami
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
zadovoljna
Portal
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta iskren pogovor, bikom bo nekdo prinesl občutek topline
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta iskren pogovor, bikom bo nekdo prinesl občutek topline
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
V črni obleki z izrezom pokazala vitko postavo
V črni obleki z izrezom pokazala vitko postavo
vizita
Portal
Ali je lani odprta krema za sončenje še varna?
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
cekin
Portal
Hrvat o počitnicah v Španiji: To dobiš za 3 evre, doma pa ...
Od otroških zvezd do milijardnega imperija: tako sta uspeli dvojčici Olsen
Od otroških zvezd do milijardnega imperija: tako sta uspeli dvojčici Olsen
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
moskisvet
Portal
Prevaral najlepšo žensko na svetu? Razšla sta se dva meseca po razkritju
Le nekaj ur od Slovenije se skriva ena najlepših gorskih vasi v Evropi
Le nekaj ur od Slovenije se skriva ena najlepših gorskih vasi v Evropi
Lara odvrgla zgornji del kopalk in se ohladila v jezeru
Lara odvrgla zgornji del kopalk in se ohladila v jezeru
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
dominvrt
Portal
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
voyo
Portal
Intervju z Madonno
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Truplo
Truplo
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763