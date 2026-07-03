Policijska akcija v Ljubljani: milijonska škoda zaradi sumov davčnih zlorab

Kriminalisti PU Ljubljana so včeraj na podlagi odredb pristojnega okrožnega sodišča izvedli več preiskovalnih opravil. Skupaj je bilo opravljenih 13 preiskav v poslovnih in zasebnih prostorih v okviru predkazenskega postopka zaradi suma storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Preiskava poteka zaradi suma več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Dve osebi sta osumljeni davčnih utaj, zlorabe položaja pri poslovanju ter ponarejanja oziroma uničevanja poslovnih dokumentov.

Policija FOTO: Bobo

Preiskava, ki temelji na ugotovitvah Finančne uprave RS, se nanaša na domnevne nepravilnosti pri uvozu vozil v Slovenijo. Osumljenca naj bi zlorabljala davčne olajšave in neupravičeno uveljavljala odbitek vstopnega DDV. Poleg tega naj bi z bančnih računov več gospodarskih družb opravila za približno milijon evrov neupravičenih dvigov denarnih sredstev, ki niso bili uporabljeni za poslovanje družb. Prikazovala sta tudi fiktivne pravne posle in na njihovi podlagi v poslovnih knjigah evidentirala poslovne listine z neresnično vsebino. Po dosedanjih ugotovitvah skupna protipravno pridobljena premoženjska korist znaša okoli 1,5 milijona evrov.

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