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Velika razprodaja Keysoff: Office 2021 za Windows 27,96 €, za Mac 42,02 € – prihranite do 90 %

Ljubljana, 28. 05. 2026 00.15 pred 28 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Prizadevamo si za večjo produktivnost ne le zato, da bi dosegli več ali zaslužili denar za druge, ampak da bi izboljšali svoje življenje. Prav zato ostajajo paketi za produktivnost, kot je Office 2021, nepogrešljivi – pomagajo zmanjšati stres ter sprostiti čas in energijo za stvari, ki so najpomembnejše.

Povečajte svojo produktivnost še danes z doživljenjsko licenco za Office 2021. Ne plačujte polne cene, ko lahko v Keysoff Software Mega Sale kupite originalno licenco in prihranite do 90 %! Poleg tega Keysoff ponuja dodatne popuste na druge različice paketa Office in operacijskega sistema Windows za še večje prihranke.

Office 2021 je celovit nabor orodij, zasnovan za učinkovito opravljanje vseh digitalnih nalog. Med veliko razprodajo lahko s kuponsko kodo SKK66 kupite:

- Office 2021 Pro za Windows za samo 27,96 € (prvotna cena 239 €)

- Office 2021 Home and Business za Mac za 42,02 € (prvotno 239 €)

Ta paket vključuje vse bistvene aplikacije za delo in šolo – Word, Excel, PowerPoint in Outlook – enkratni nakup pa pomeni, da je vaš za vedno. Uživajte v predvidljivem dolgoročnem načrtovanju proračuna, izognite se utrujenosti zaradi naročnin in delajte brez povezave z internetom. To je zanesljiva programska oprema, zasnovana tako za posameznike kot za podjetja, ki potrebujejo učinkovitost in stabilnost skozi leta.

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Ne plačujte več za manj. Priskrbite si ključe za pisarno za celo življenje po ugodnih cenah (koda za popust: SKK66)

Office 2024 Pro Plus – 15.20 €

Office 2021 Pro Plus –27.96 €

Office 2021 Home and Business for Mac – 42.02 €

Office 2021 Pro Plus (2 Keys) – 53.01 € (26.5 €/Key)

Office 2021 Pro Plus (3 Keys ) – 73.14 € (24.38 €/Key)

Office 2021 Pro Plus (5 PCs) – 115.64 € (23.13 €/PC)

Office 2019 Pro Plus (1 PC) – 22.73 €

Office 2019 Home and Business for Mac – 35.78 €

Office 2024 Home – 114.62 €

Office 2024 Home and Business – 134.20 €

 

Keysoff ponuja tudi ponudbo, s katero lahko Windows 11 Pro kupite za samo 13,05 €. Glede na to, da ta program običajno stane skoraj 199 €, je to ponudba, ki si je ne smete pustiti uiti. A jo boste, če ne ukrepate hitro!

Prihranite več kot 90 % pri nakupu originalnega MS Windows! (Koda za popust: SKK52)

Windows 11 Pro CD-KEY (1 PC) - 12.53 €

Windows 11 Pro CD-KEY (2 keys) – 23.81 € (11.9 €/Key)

Windows 11 Pro CD-KEY (3 Keys) – 32.22 € (11.01 €/Key)

Windows 11 Pro CD-KEY (5 Keys) – 50.69 € (10.14 €/Key)

Windows 11 Home CD-KEY (1 PC) – 12.19 €

Windows 11 Home CD-KEY (2 Keys) – 23.04 € (11.52 €/Key)

Windows 11 Enterprise 2024 LTSC (1 PC) – 12.34 €

Windows 10 Pro CD-KEY (1 PC) – 8.52 €

Windows 10 Home CD-KEY (1 PC) – 8.46 €

Windows 10 Enterprise 2021 LTSC (1 PC) – 11.76 €

 

Sestavite si nov računalnik s paketom Windows in Office! (Koda za popust: SKK66)

Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package –37.22 €

Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus - Package – 36.85 €

Windows 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2021 Pro Plus - Package – 36.68 €

Windows 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus - Package – 35.78 €

 

Ugodni kompleti orodja drugih vodilnih blagovnih znamk:

Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99 €

Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99 €

IObit Driver Booster 13 – 17.69 €

Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74 €

Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) – 21.99 €

Zakaj izbrati Keysoff?

Keysoff je zaupanja vredna spletna trgovina, ki po vsem svetu ponuja originalne ključe za operacijske sisteme, programsko opremo Office in igralne aplikacije. Vsaka prodana licenca je v celoti preverjena, kar končnemu uporabniku zagotavlja nemoteno in brezskrbno aktivacijo. Ko pri Keysoffu kupite licenco Microsoft, gre za doživljenjsko licenco, ne za naročnino. To pomeni, da dobite neomejen dostop do programske opreme, skupaj z nadgradnjami in podporo podjetja Microsoft skozi celotno življenjsko dobo.

Z dolgoletnimi izkušnjami Keysoff postavlja stranke na prvo mesto in ponuja najboljše izdelke ter vrhunsko storitev. Če imate kdaj koli vprašanja ali pomisleke, vam je njihova ekipa za podporo strankam, ki je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pripravljena pomagati.

Kontaktirajte Keysoff: service@keysoff.com

 

Naročnik oglasne vsebine je Century Genius Ltd.

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