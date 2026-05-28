Velika razprodaja Keysoff: Office 2021 za Windows 27,96 €, za Mac 42,02 € – prihranite do 90 %

Povečajte svojo produktivnost še danes z doživljenjsko licenco za Office 2021. Ne plačujte polne cene, ko lahko v Keysoff Software Mega Sale kupite originalno licenco in prihranite do 90 %! Poleg tega Keysoff ponuja dodatne popuste na druge različice paketa Office in operacijskega sistema Windows za še večje prihranke.

Office 2021 je celovit nabor orodij, zasnovan za učinkovito opravljanje vseh digitalnih nalog. Med veliko razprodajo lahko s kuponsko kodo SKK66 kupite:

- Office 2021 Pro za Windows za samo 27,96 € (prvotna cena 239 €)

- Office 2021 Home and Business za Mac za 42,02 € (prvotno 239 €)

Ta paket vključuje vse bistvene aplikacije za delo in šolo – Word, Excel, PowerPoint in Outlook – enkratni nakup pa pomeni, da je vaš za vedno. Uživajte v predvidljivem dolgoročnem načrtovanju proračuna, izognite se utrujenosti zaradi naročnin in delajte brez povezave z internetom. To je zanesljiva programska oprema, zasnovana tako za posameznike kot za podjetja, ki potrebujejo učinkovitost in stabilnost skozi leta.