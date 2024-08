Velika razprodaja koles: Zdaj je pravi čas za nakup

Ne glede na vaše potrebe, v trgovinah Freestyle/Giant v Ljubljani, Mariboru in Slovenj Gradcu vam bodo svetovalci brez dvoma pomagali poiskati primerno kolo za vas . Da pa bo izbira lažja, imamo za vas nekaj odličnih predlogov. Predstavljamo vam 8 TOP koles letošnje sezone, znamke Giant in Liv, ki jih lahko zdaj dobite po izjemno ugodni ceni!

Električno kolo Giant Trance X E+ 1 Pro je vrhunsko električno gorsko kolo, zasnovano za kolesarje, ki iščejo zmogljivost in nadzor na zahtevnih gorskih poteh. Značilnosti:

- Motor: SyncDrive Pro, 85Nm navora, proizvajalec: Yamaha,

- Baterija: 750Wh baterija z dosegom tudi do 230km,

- Prestave: Shimano Deore XT,

- Zaslon: RideControl GO, integriran LED zaslon ANT+

- Cena: Redna cena 6.499 €, zdaj na voljo za 4.499 €.

Giant Bicycles

Giant je največji proizvajalec koles na svetu, ustanovljen leta 1972 na Tajvanu. Znani so po inovacijah na področju kolesarstva in uporabi naprednih materialov, kot so aluminijasti okvirji in karbonska vlakna. Giant ponuja širok spekter koles za vse vrste kolesarjev, od rekreativcev do profesionalcev ter slovi po zanesljivosti in vrhunski zmogljivosti. Proizvajajo kolesa tudi za druge večje znamke, kot sta Scott in Trek.

Liv Cycling je podznamka Gianta, ustanovljena leta 2008, ki se osredotoča na izdelavo koles in opreme za ženske. Liv oblikuje izdelke z mislijo na anatomske in fiziološke razlike žensk ter zagotavlja odlično prileganje in udobje.

Ne zamudite te izjemne priložnosti, da postanete lastnik novega vrhunskega kolesa Giant ali Liv po znižani ceni. Oglasite se v poslovalnicah Freestyle/Giant v Ljubljani, Mariboru ali Slovenj Gradcu, kjer se vam bodo njihovi izkušeni in prijazni svetovalci popolnoma posvetili in pomagali izbrati najboljše kolo za vas. Trgovine Freestyle poleg velike ponudbe koles nudijo tudi odličen servis, dodatno opremo za kolesarjenje ter surf, pozimi pa tudi ski in snowboard opremo.

Torej kaj še čakate? Odpeljite novo kolo po izjemni ceni že danes in uživajte v poletnih dogodivščinah!





