Velika škoda v gozdovih: podrtih okoli 150.000 kubičnih metrov dreves

Zadnje neurje, ki je pustošilo po Sloveniji, je škodo povzročilo tudi v gozdovih. Po grobih ocenah in hitrem pregledu stanja je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenilo, da je ujma podrla približno 150.000 kubičnih metrov drevja. Natančnejši podatki bodo sicer znani v prihodnjih dneh.

Po trenutno zbranih podatkih je največ škode v gozdovih nastalo v severni in vzhodni Sloveniji, je sporočilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdove in prehrano. Gre predvsem za podrta drevesa v šopih in pasovih predvsem na ravninskem območju ob reki Dravi, Muri, Apaškem polju. Na pobočjih in v višjih predelih pa so večje količine podrtega lesa zabeležili na pobočjih Pohorja, Kozjaka, Bohinja, na Jelovici, Bovškem (Polovnik), območju Jezerskega, Kokre, Preddvora, pogorja Krvavca, okolici Tržiča, okolici Kranja, Šenčurja in Cerkelj na Gorenjskem.

Zaradi podrtega drevja je na teh območjih neprevoznih kar nekaj gozdnih cest, ki pa jih bodo pristojne službe skušale v najkrajšem času usposobiti za promet. Predvsem se bo skušalo prevoznost čim prej vzpostaviti na cestah, ki povezujejo kmetije. "Zaposleni na Zavodu za gozdove Slovenije bodo v najkrajšem času pregledali poškodovane gozdove in označili poškodovana drevesa za posek, obvestili lastnike gozdov ter jim podali usmeritve za sanacijo. Ko se bo vreme ustalilo, Zavod za gozdove Slovenije k sodelovanju poziva tudi lastnike gozdov, da pregledajo svoje gozdove in o poškodovanih drevesih obvestijo pristojne revirne gozdarje," so sporočili z ministrstva. Dodali so, da je ključnega pomena, da se najprej pregledajo poškodovani gozdovi na območjih, kjer prevladuje smreka, da se prepreči razvoj podlubnikov in s tem dodatna škoda.