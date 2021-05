'Velika sramota je, da moramo v Sloveniji zbirati donacije za preživetje STA'

"Tragikomično. Pravzaprav absurdno. Slovenija je postala država (edina na svetu), v kateri levičarji zbirajo prispevke za bogatega direktorja Veselinovića z letno plačo preko 100.000 evrov. Za odgovornega krivca, da STA krši zakon. Da odpušča bolne novinarje," je ob tem zapisal premier Janez Janša.

Predsednik NSi Matej Tonin se ni odzval neposredno na kampanjo, je pa zapisal, da je vloga medijev pri delovanju demokratičnih držav ključna. V Sloveniji sta po njegovih besedah zagotovljeni svoboda delovanja medijev in kritika dela vlade. "Po 30 letih samostojne države pa velik izziv še vedno ostaja vrednotna uravnoteženost medijskega prostora. Naša vizija mora biti ustvarjanje pluralnega medijskega prostora, ki bo odslikaval različne vrednote in nazorska prepričanja državljanov. To je temelj za gradnjo strpne in vključujoče družbe," je prepričan.

Predsednik SMCZdravko Počivalšek,ki je o dogajanju glede STA spregovoril v nedeljski oddaji na Televiziji Slovenija, je po njej zapisal, da moraš tistemu, ki mu izstaviš račun, tudi odgovorno poročati. "Situacija s STA me žalosti, saj je to eden izmed bolj korektnih in uravnoteženih medijev pri nas. Ne morejo pa za neodgovorno ravnanje direktorja škodo plačati novinarji, ki korektno opravljajo svoje delo," meni.

V opozicijskih strankah pa so ob izraženi podpori STA večinoma opozorili na po njihovem prepričanju nezakonito ustavitev financiranja STA.

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je zapisal, da je s svobodo medijev tako kot z vsemi pridobitvami demokracije: "Šele ko je ogrožena, se zavemo, kaj izgubljamo." "S salonskim aktivizmom je ne bomo obranili. Vse institucije, ne samo politika, morajo imeti pogum. Medijska svoboda je steber demokracije," je prepričan.

V sporočilu za javnost LMŠ pa so izpostavili Šarčeve navedbe o prevečkrat velikem vplivu lastniške strukture, zato je po njegovem mnenju "še toliko bolj pomembno, da so novinarji finančno neodvisni", saj so potem lahko tudi samostojni. Po Šarčevih besedah je "ključno, da tisti, ki je na oblasti, to razume". "Pri nas imata s svobodo medijev težave predvsem stranka SDS in predsednik vlade, ki orbanizirata medijsko sceno," je dodal. Nezakonito ustavitev financiranja STA vidi kot "obleganje, izčrpavanje in izstradanje te ustanove", zato se mu zdi simbolično zelo pomemben odziv Društva novinarjev Slovenije, ki zbira donacije.