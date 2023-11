Velikanska riba, ki Celjane opominja na ekološka vprašanja in tehnološke izzive

Na Mestni občini Celje so podprli projekt, ki ga je avtor prijavil na javni razpis za izbiro kulturnih projektov v letu 2023 in zanj namenili 1.165 evro v: "Prepričani smo, da bo nova stenska poslikava nadela še lepšo podobo temu delu mesta. V prihodnosti želimo na občini tovrstne projekte še dodatno podpreti in tudi skozi njih pripovedovati zgodbo o našem mestu in ljudeh."

Kot je povedal Tomaž Milač , je že več let imel idejo, da bi v Celju izdelal mural: "Za to je bilo treba najti neko primerno steno, t. i. slepo steno, ki jo je mogoče poslikati. V središču mesta je treba veliko zadev usklajevati z zavodom za varstvo kulturne dediščine, izbira stene za zidno poslikavo mora tako biti nadvse premišljena, je ocenil. Zahvalili se je tudi lastnikom zgradbe v Gosposki ulici 9 a, ki so soglašali s poslikavo."

Kaj predstavlja mural?

Ta mural predstavlja mehanično ribo in vključuje le eno podobo. Nova zidna poslikava je kompozicijsko preprostejša, ni tako barvno pestra in ne vključuje toliko elementov, kot v prvem muralu. Deluje pa bolj impozantno kot velikanska riba, ki potuje čez mesto in nas opominja na ekološka vprašanja, tehnološke izzive, kam nas pelje umetna inteligenca ipd. To je stvar interpretacije. "Pri svojih stvaritvah rad pustim odprta vprašanja, kako se bralec sooča s kakšno podobo in kakšna sporočila mu prinaša," je še pojasnil avtor, ki meni, da mu je mural, ki zahteva delo zunaj in ne v bolj intimnem, ateljejskem okolju, prinesel novo izkušnjo.

Pri muralu gre za umetnost na prostem, je veliko interakcije z ljudmi, na ulici si izpostavljen. Večkrat se mi zgodi, da se z ljudmi zapletem v pogovor. To je neprecenljiva izkušnja, ki me umetniško napaja, je navdihnjen avtor, ki pri svojih muralih zaznava dobre odzive.

Kot kažejo zgledi v tujini, ki jih je spoznal ob svojih potovanjih, so murali tiste točke, kjer se ljudje ustavljajo, pozirajo in fotografije objavljajo na družbenih omrežjih.

Murali, kot galerije na prostem, so kotički, ki predstavljajo dušo mesta in oplemenitijo mestne vedute. So točke, ki pritegnejo ljudi, kot neke turistične zanimivosti, dajejo dodano vrednost ulicam, je prepričan avtor.