Velike naložbe v celjski bolnišnici: gradnja, prenova in operacijska dvorana

Bolnišnica je letos že zaključila več večjih naložb. Med njimi so sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil, vreden več kot 735.000 evrov, parni generator v vrednosti 1,1 milijona evrov ter gama kamera, katere nabava je bila vredna približno 768.000 evrov.

Kot so povedali v bolnišnici, letos nadaljujejo ureditev drugega, tretjega in petega nadstropja nadomestne novogradnje. V drugem nadstropju bo nov kardiološki oddelek, v tretjem pa oddelek za otorinolaringologijo. Za opremo oddelkov je v teku nabava mobilne medicinske opreme. Del opreme v vrednosti 1,97 milijona evrov bo financiran iz evropskih kohezijskih sredstev, preostanek v višini 4,4 milijona evrov pa iz državnega proračuna.

Za ureditev prostorov in druga dela je bolnišnica zagotovila še okoli 815.000 evrov lastnih sredstev. Zaključili so tudi nabavo RTG-aparata in ureditev prostorov v skupni vrednosti 545.000 evrov ter nabavo stereotaktičnega okvirja, operacijskega mikroskopa in nevronavigacije v vrednosti približno 1,97 milijona evrov.

V prvi polovici leta je bolnišnica za drugo medicinsko in splošno opremo namenila 1,32 milijona evrov, za informatizacijo pa okoli 370.000 evrov. Do konca leta načrtujejo še nabavo druge drage medicinske in splošne opreme, pri čemer je izvedba odvisna od uspešnosti javnih naročil.

Med večjimi letošnjimi projekti je začetek energetske prenove oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ocenjene na 1,2 milijona evrov. Sredstva zanjo zagotavlja ministrstvo za zdravje iz podnebnega sklada, zaključek pa je predviden prihodnje leto. Do leta 2027 naj bi bila zgrajena tudi dodatna operacijska dvorana v centralnem operacijskem bloku.

Na področju kadrov so v bolnišnici pojasnili, da na oddelku za intenzivno interno medicino težav nimajo, medtem ko jih imajo na drugih internističnih oddelkih. Zaradi tega so bolj obremenjeni zdravniki internisti na matičnih oddelkih in skupnih deloviščih. Ob večji obremenitvi urgentnega centra jim pomaga izkušeni specialist.

V Urgentnem centru Celje dnevno obravnavajo od 230 do 280 bolnikov. Trenutno prevladujejo bolniki z gastrointestinalnimi težavami in poškodovanci, predvsem v večernih urah. Med težavami v bolnišnici izpostavljajo pomanjkanje specialistov interne medicine in nezadostno vključevanje koncesionarjev v dežurno službo.

Bolnišnico dodatno obremenjujejo tudi bolniki iz celotne regije, ki prihajajo brez predhodne obravnave v lokalnih zdravstvenih domovih, ter bolniki iz domov za starejše in zdravilišč. Ker ponoči pogosto ni mogoče zagotoviti prevoza domov za bolnike, ki ne potrebujejo hospitalizacije, ti ostajajo v opazovalnici urgentnega centra do naslednjega jutra.

"Težave v urgentnem centru so večinoma sistemsko pogojene. Od začetka pandemije covida-19 se je delitev dela med primarno in sekundarno ravnjo spremenila v škodo preobremenitve urgentnih centrov," ocenjujejo v celjski bolnišnici.

V bolnišnici so tudi dejali, da so za novo mamografsko napravo sredstva predvidena v finančnem načrtu za letos. Trenutno poteka priprava tehnične specifikacije za javno naročilo, zato vrednosti in roka dobave še ne morejo napovedati. Nova mamografska naprava bo po navedbah bolnišnice omogočila ohranjanje in posodobitev diagnostičnih zmogljivosti.