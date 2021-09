Precepljenost med slovenskimi občinami je zelo različna, vodi Osilnica

"Starostniki se zavedajo, da lahko covid prinese resne zaplete, zato so se že v prvi fazi množično odločili za cepljenje," pravi Alenka Kovač, županja Osilnice, občine z najstarejšim prebivalstvom v Sloveniji, kjer že vse od drugega maja niso potrdili niti enega novega primera okužbe s koronavirusom. Gre sicer tudi za najbolje precepljeno občino v državi. "Na to je močno vplivalo tudi zaupanje do zdravnice oziroma sodelovanje občine in zdravstvenega doma. Mislim, da je bilo veliko tudi to, da so imeli možnost dostopa do zdravnice, se pravi, vsakdo, ki se je odločil od starejših in ki ni imel prevoza, smo ga pripeljali na zdravstveno postajo," še dodaja. Kdaj se lahko pridejo cepit, so obveščali tudi z letaki po hišah.

Na vrhu lestvice najbolje precepljenih občin z vsaj enim odmerkom so se znašle tudi naslednje občine: Idrija, z več kot 57 odstotki, sledijo Log-Dragomer, Ravne na Koroškem in Kostel. V vseh imajo že vsaj 56 odstotkov cepljenih občanov. Na samem dnu pa so Juršinci z zgolj 32 odstotki cepljenih.

Alojz Kaučič, župan občine Juršinci, pojasnjuje: "Eden od razlogov je zagotovo to, da smo imeli v prvem valu zelo malo okuženih, skoraj nič." Sam se je sicer cepil med prvimi, k temu poziva tudi vse občane. Najslabše precepljene so še občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Cerkvenjak, Trnovska vas in Sv. Trojica v Slovenskih goricah.

Da je žal v nekaterih regijah vpliv družbenih omrežjih enostavno prevelik, meni državni sekretar na ministrstvu za zdravje, Franc Vindišar: "Moj poziv vsem Slovenkam in Slovencem, kar se tiče cepljenja – socialna omrežja izklopite in potem bo zanesljivo rezultat in končno stanje precej drugačno, kot je sedaj." Polno cepljenih je sicer dobrih 43 odstotkov. Do zastavljenega cilja, 70-odstotne precepljenosti, je tako še dolga pot.