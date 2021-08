Velike tatvine s pomočjo motilcev signala

Ljubljanski policisti so v avgustu opravili hišne preiskave pri 19- in 50-letnem osumljencu in jima zasegli več predmetov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj, in predmetov, s katerimi sta izvrševala kazniva dejanja, je sporočila predstavnica PU Ljubljana Aleksandra Golec.

"Osumljena sta v zadnjih dveh mesecih, predvsem na območju nakupovalnih središč v Ljubljani, opazovala oškodovance, ki so parkirali, ter vozila zaklenili z daljinskim zaklepanjem. Pri tem sta uporabila motilec signala daljinskega zaklepanja, da se vozilo ni zaklenilo, česar pa oškodovanci niso opazili. Ob njihovi odsotnosti sta vstopila v vozilo, iz njega odtujila vrednejše predmete, ter ključe njihovih stanovanj. V vozilu sta tudi poiskala naslov oškodovancev ter odšla k njim domov, kjer sta iz hiš in stanovanj izvršila tatvine gotovine in nakita," je opisala, kako sta delovala.

Trenutno sta osumljena šestih tovrstnih kaznivih dejanj, v katerih sta skupno povzročila za okoli 40.000 evrov škode. Zoper oba osumljena bodo podane kazenske ovadbe zaradi kaznivih dejanj velike tatvine. 19-letnik je bil v preteklosti že obravnavan za tovrstna kazniva dejanja, 50-letnik pa je kazniva dejanja izvrševal kar med prostimi izhodi med prestajanjem zaporne kazni, ki mu je bila izrečena ravno zaradi kaznivih dejanj na področju premoženjske kriminalitete.