Veliki zunanji bazen na Iliriji zamenjala en plitek in čofotalnik

Na Ilirijo so se Ljubljančani zgrnili trumoma. Po svečani uradni otvoritvi ta teden je na vrsto prišel še dan odprtih vrat, kjer so si ljudje pod vodstvom informatorjev lahko pobliže ogledali nov bazenski kompleks v središču prestolnice, obogaten tudi s športnimi dvoranami in igrišči. Nekateri so prišli le iz radovednosti, večina pa je imela številna vprašanja iz uporabniškega vidika. Nekateri so hvalili dobro opremljene notranje prostore in se veselili terminov za rekreativno plavanje, drugi so grajali megalomanski nadstrešek, veliko pa se jih je zaman oziralo za velikim zunanjim bazenom (in pozneje še toboganom), ki je predstavljal kultno staro Ilirijo.