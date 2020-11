Veliko gostincev ponudbo seli na splet, a vse to je 'manj kot kaplja v morje'

Pritličje Plečnikove zgradbe na Miklošičevi cesti v Ljubljani, okroglih 20 let že mineva od dneva, ko je svojo večkrat nagrajeno restavracijo tukaj odprl chef Janez Bratovž:"Leto 2020 bi bilo za slovensko gastronomijo zagotovo višek," pove. Ta je vendarle doživela razcvet, ki si ga je tako dolgo želela, marca so pri nas zasvetile celo Michelinove zvezdice. A leto presežkov se je v hipu spremenilo v leto iskanja rešitev za golo preživetje."Z mojimi izkušnjami in znanjem sem naredil spletno trgovino, naredil sem izdelke, ki ji skoraj vsak teden dopolnjujem," nadaljuje Bratovž.

Čeprav je takšna trgovina v primerjavi s polno restavracijo zadovoljnih gostov huje od padca po visokem stopnišču, Bratovž pri svojih kreacijah tudi v teh časih ne sklepa kompromisov. "Tudi, če delam ajvar ali pa ocvirke, hočem, da so najboljši. In moji zagotovo so," še zagotavlja.