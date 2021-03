Stiske zaradi pouka na daljavo: 'Posledice za celotno družbo bodo zelo velike'

V času šolanja na daljavo "sem ugotovila predvsem to, da imamo tikrat več dela, kot je tega v šoli" . " V šoli je lažje spremljati pouk, kot preko zooma," je svoje tegobe glede šolanja od doma opisala gimnazijka Vita. "V tem času sem pogrešala druženje s prijatelji in športne aktivnosti." Od sedmih zjutraj do treh popoldne je sedela za računalnikom. Čas po koncu pouka, pa je namenila učenju. "Po celem dnevu videokonferenc sem imela glavobole. Želela sem si, da bi se to čimprej končalo."

V LMŠ so z okroglo mizo želeli "obelodaniti težave in pasti" šolanja na daljavo, pa tudi podati možne rešitve za ravnanje po epidemiji.

Profesorica geografije in zgodovine na OŠ Neznanih talcev Dravograd Marjeta Podgoršek Rek je pojasnila, da so se v drugem valu epidemije psihične težave in stiske učencev še bolj poglobile. Učenci se preko Zooma celo niso želeli pokazati, niso več želeli odgovarjati na maile, je dodala. S temi učenci pa so imeli, ravno iz razlogov stisk, tudi individualne pogovore.

Stiske otrok najbolj opazijo učitelji, ravnatelji in tudi šolski svetovalni delavci. Musek je dejal, da do njegovih kolegov, kliničnih psihologov, pride smo vrh ledene gore, "tisti z največjimi težavami". Poudaril je, da je potrebno okrepiti strokovne službe v srednjih in osnovnih šolah, pa tudi univerzah.

Da je takšno ravnanje učiteljev "skrajno nestrokovno" je pritrdil doc. dr. Kristijan Musek Lešnik , predstojnik Centra za pozitivno psihologijo na Univerzi na primorskem. Učitelji bi morali upoštevati omejitve in ne dodatno obremenjevati učencev, je opozoril, saj imajo ti že večinoma resne psihološke težave. "Že več časa smo opozarjali, da se bodo na ravni znanja med otroki težave se poglobile. Stiske in težave imajo danes tisti otroci, ki so jih že prej imeli, ampak so sedaj še večje, ker niso imeli v tem času dodatne pomoči."

Opozorila je še, da znanje ni enako, tudi pritiski, po vrnitvi v šolske klopi, so večji. Tudi po tri teste na teden morajo odpisati, vmes so še ustna preverjanja znana. "Skrbi me, kako bom vse to izpeljala." Nekateri profesorji zahtevajo celostno znanje in ne razumejo situacije v kateri smo se znašli, je še opozorila.

"Najbolj ranljivi so tisti s slabo socialno mrežo, tisti, ki živijo v družinah z nizkim socailnim statusom in zaostrenimi odnosi med člani družine, ter tisti, ki zapiranje težje prenašajo bodisi zaradi svojih osebnostnih lastnosti ali pa zaradi pomanjkanja podpore v svojem okolju. Zaradi občutka osamljenosti, strahu pred okužbo in socialne izolacije se je tesnobnost med dijaki znatno povečala." je dejal Matej Svetina, varuh dijakovih pravic.

Da epidemija ni prizadela samo mlajše, ampak tudi starejše šolarje, je pripovedal dr. Jure Gašparič,nekdanji državni sekretar na MIZŠ, zgodovinar in nekdanji direktor Inštituta za novejšo zgodovino. "Univerze so skupaj z znanstvenimi inštituti ustvarjalke znanja. Ustrezen fokus je potrebno usmeriti tudi na univerzitetno izobraževanje."Poudaril je pomembnost laboratorijskih, kliničnih in terenskih vaj na fakultetah. Brez potrebnega praktičnega znanja, so osiromašeni študentje.

Posledice za celotno družbo bodo zelo velike

Davor Kukovica, diplomat športne zgoje, trener, profesionalni športnik je pojasnil, da so se tudi treningi in različne športne dejavnosti morali preiti na delo na daljavo. Sprva se je zdelo, da je takšna narava dela učinkovita, toda čez čas so ugotovili, da imajo otroci težave z motivacijo, pa tudi povratnih informacij so imeli malo. "Odziv otrok je bil slab. Navajeni so bili neposrednega dela v telovadnici in jih razumem, da jim delo na daljavo prej v breme kot v užitek." Poudaril je, da je učenje na daljavo šport postavilo na stranski tir. Učenci so imeli premalo časa za gibalno dejavnost, zato pa je, kot ugotavljajo, učni uspeh tudi slabši.

Govorniki so se strinjali, da je za dosego boljših rezultatov, učenje potrebno kombinirati s športom.

Svetina je opozoril, da je razvojna naloga maldih ta, da iščejo svoje mesto v širšem prostoru. To zajema osamosvanjanje, biti aktivni v družbi, stopati v različne nove situacije, dobivati nove izkušnje in se tako vsespolšno učiti. "Tako pa smo mladi do poti samostojnosti grobo ovirani v nujnih razvojnih nalogah in zatrti v svet virtualnosti in osame."

Spomnil je na angažiranje mariborskih dijakov, ki so zahtevali pouk v šolah. "Sankiconirani so bili tisti, ki so izkazovali nestrinjanje z aktualnimi ukrepi vlade o šolanju na daljavo. Mladi s svojim družbeno političnem angažiranjem pripomorejo k demokratičnemu procesu in prihodnosti. Omejevanje, zatiranje mladih pri izražanju svojega mnenja glede kvalitete izobraževanja je nedopustno."