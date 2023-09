Veliko presenečenje: gledalce v Stožicah pozdravil Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović je bilo še zadnje ime na dolgem seznamu nogometnih zvezdnikov, ki so se odzvali na povabilo Aleksandra Čeferina. Oblečen v moder dres je pozdravil navdušeno množico na tribunah.

Gledalci na stadionu so ga pozdravili z gromkim aplavzom in vzkliki. Švedski nogometaš bosansko-hrvaških korenin ima za seboj 122 nastopov in rekordnih 62 golov za švedsko reprezentanco.