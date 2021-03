Veliko skrbi za otroke je padlo na ženske zaradi stereotipov družbe

Veliko mater je razpetih med delom in povečanimi obveznostmi doma, kar jim povzroča nemalo izzivov. Na preizkušnji so tiste, ki so morale zaradi šolanja otrok in lastnega dela na daljavo dnevno usklajevati številne zahtevne naloge.

Da so ženske, ki v času covidne epidemije skrbijo za svoje bližnje, preobremenjene, opaža Jovana Mihajlović Trbovc z Inštituta za kulturne in spominske študije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Meni, da so obremenitve mater še posebej očitne, ko se šolanje in varstvo manjših otrok prevesita iz javnega v zasebni prostor oziroma ko otroci ne morejo obiskovati šole in vrtca. "Razdelitev skrbniškega in gospodinjskega dela je še vedno taka, da ga v večji meri opravljajo ženske. Ko je tega dela več, ko je na primer treba šolati in prehranjevati otroke doma, praviloma več bremena pade na ženske. To dodatno delo je neplačano in je zato po navadi nevidno oziroma neovrednoteno in podcenjeno. Če bi ure dela, ki jih opravljajo matere, plačevali kot ure varušk, čistilk na domu, zasebnih inštrukcij, bi mogoče to delo postalo bolj cenjeno," razmišlja sogovornica.

'Ne zmoremo več na tak način'

Mame samohranilke so se med epidemijo znašle v dodatnih finančnih, materialnih in drugih stiskah, so nam povedali na Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) in ob tem poudarili, da so navsezadnje postale tudi učiteljice in varuške, saj so bili vrtci in šole zaprti.

Ker mame običajno najprej pomislijo na dobrobit otrok, saj jim želijo zagotoviti kakovostnejše življenje, se obrnejo na ZPMS. Prosijo predvsem za finančno ali materialno podporo. "Slišimo veliko zgodb, med njimi tudi, da ne zmorejo več na tak način. Mame, ki so izgubile delo in s tem prihodke, je strah, kako naprej. Znajdejo se v novi situaciji, saj je pred epidemijo s prihodki še nekoliko šlo – zdaj pa ne več. Že usmeritev, kam vse se družine lahko obrnejo in izkoristijo možne oblike pomoči, lahko pomaga iz nastale situacije," so pojasnili na ZPMS, kjer materam in družinam pomagajo poravnati položnice za elektriko, vodo, komunalo, šolo, najemnino. Priskrbijo pa jim tudi na primer računalnike ali internetni dostop za opravljanje šolskih obveznosti. "Mame, ki se obrnejo na nas, pa so zelo vesele tudi živilskih darilnih bonov, s katerimi si lahko nakupijo osnovne življenjske potrebščine,"so še izpostavili na ZPMS.