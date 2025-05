Veliko soočenje pred nedeljskim referendumom

Pa bodo dodatke k pokojnini res dobili privilegiranci ali gre za referendum proti umetnikom, kulturi in Sloveniji, kot to trdijo v Levici, stranki ministrice za kulturo Aste Vrečko ?

Bodo volivci upoštevali poziv premierjeve stranke Gibanje Svoboda in referendum bojkotirali? "11. maja ostani doma!", pozivajo v Svobodi in dodajajo, da kultura ni politični šov. Ali z bojkotom res branijo stroko, kulturo in skupne vrednote, kot trdijo v Gibanju Svoboda, ali pa gre za poziv, ki je v nasprotju z ustavo, kot trdijo v SDS?

V Novi Sloveniji medtem poudarjajo, da bi morala Golobova vlada najprej poskrbeti za starostne in invalidske pokojnine, dodatek k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti pa po njihovem mnenju spodkopava zaupanje v pokojninski sistem ter vzpostavlja neenakost. Bo glas na referendumu štel dvojno? Tudi proti vladi Roberta Goloba? In kaj, če predlagateljica SDS ne doseže kvoruma?

V oddaji 24UR ZVEČER se bodo soočili Asta Vrečko, Zvonko Černač, Iva Dimic in Matej Arčon.