Veliko sproščanje koronskih omejitev: katere še veljajo?

"Z njim se ponovno omogoči opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Na območju celotne Slovenije se sproščajo vse dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, razen v nadaljevanju navedenih izjem z dodatnimi pogoji," so sporočili po seji vlade.

Vlada je namreč izdala nov odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki velja od 21. do vključno 27. junija 2021.

Pogoj obveznega testiranja zaposlenih tako še vedno velja pri opravljanju storitev higienske nege, kot so storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura, nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah, storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, kot so na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice, pri obratovanju igralnic, igralnih salonov in prirejanju posebnih iger na srečo, pri sejemskih in kongresnih dejavnostih, gostinskih dejavnostih priprave in strežbe jedi in pijač ter pri dejavnosti nastanitvenih storitev in storitvah nočnih klubov in diskotek.

"V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v nočnih klubih in diskotekah ter v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost ali gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, so lahko samo potrošniki, ki imajo PCT dokazilo. Ta pogoj ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v omenjenih prostorih," pojasnjujejo.

Spet bo torej tudi nekaj več možnosti za zabavo, je pa obratovalni čas za dejavnosti nočnih klubov in diskotek omejen na čas od 5. do 24. ure, velja tudi pogoj PCT za potrošnike.

Kako je z omejitvijo števila oseb v prostoru?

Igralni saloni lahko ponujajo do 75 odstotkov razpoložljivih igralnih mest, pri opravljanju kongresne dejavnosti pa se število oseb v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah s fiksnimi sedišči omeji do 75 odstotkov zasedenosti zmogljivosti sedišč. Med osebami mora biti eno sedišče prosto – razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.



V javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom, je še naprej treba zagotavljati 10 kvadratnih metrov na stranko, omejitev 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko velja tudi v celotnem trgovskem centru.

Pri ponujanju in prodajanju blaga ter storitev potrošnikom se še vedno smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Kaj se spreminja na področju prevoza potnikov?



Nov odlok odpravlja sedanjo dolžnost obveznega testiranja voznikov avtobusov, sprevodnikov, uporabnikov in spremljevalnega osebja žičniških naprav, ker je 14-dnevna incidenca števila okuženih padla pod 150 na 100.000 prebivalcev. Izjema velja za voznike taksijev, ki zaradi majhnega delovnega okolja še vedno potrebujejo obvezno enkrat tedensko testiranje (razen prebolevniki in cepljeni). Kot pojasnjujejo, bo ta obveznost odpravljena, ko bo 14-dnevna incidenca okuženih padla pod 50 na 100.000 prebivalcev.

Odlok dopušča tudi obratovanje žičniških naprav v polni zasedenosti ob upoštevanju sistema PCT za uporabnike storitev.

"Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša veljavnost sedaj veljavnih določb. Kar pomeni, da je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu," so zapisali v sporočilu za javnost.



Kako je s prireditvami in shodi?