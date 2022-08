Veliko zanimanja za računalniška izobraževanja, ponekod še niso začeli z vpisom

Izvajalci, ki so že zapolnili vsa prosta mesta, so Ljudska univerza Ajdovščina, Ljudska univerza Ptuj, Ljudska univerza Krško, Fundacija Prizma, A. L. P. Peca, Ljudska univerza Murska Sobota, Ljudska univerza Velenje in Zasavska ljudska univerza.

Seznam izbranih izvajalcev izobraževanj in informacije o zapolnitvi prostih mest so na voljo na spletni strani vlade. Zainteresirani upravičenci se lahko prijavijo na izobraževanje tudi v drugi regiji, saj prijava na izobraževanje ni pogojena s krajem prebivališča. Začetek tečajev je odvisen od terminskega načrta posameznega izvajalca, zaključek pa je predviden do 30. oktobra.

Kot so spomnili pri službi vlade za digitalno preobrazbo, morajo izvajalci ponuditi in izvesti predpisan program izobraževanj, ki opredeljuje učno vsebino in temo, način dela ter kompetence, ki naj bi jih udeleženec osvojil in pričakovano dejavnost udeleženca na izobraževanju.