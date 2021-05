Na Gospodarskem razstavišču samo danes cepili več tisoč ljudi

Na Gospodarsko razstavišče so danes prišli zaposleni iz različnih podjetjih, osebe z rezervnih seznamov in tudi tisti, ki niso bili naročeni, a so do zadnjega upali, da bodo cepljeni. "Pomembno je, da je čim več ljudi precepljenih, ne samo v poslovnih okoljih, v službah, ampak tudi v domačem okolju. In saj veste, to mejo moramo doseči, da se okužbe ne bodo še vedno širile," je pomen cepljenja strnila vodja cepljenja v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana Simona Repar Bornšek.

Voditeljica naše dnevnoinformativne oddaje 24UR Petra Kerčmar je ena tistih, ki gledalcem sporoča novice o ukrepih in okužbah. Rokav je zavihala, ker si želi, da bi bila epidemija čim prej preteklost. "Iskreno moram povedati, da sem komaj čakala, da se to zgodi, dovolj je bilo in skupaj lahko končamo to zgodbo. Zdi se mi tudi zelo odgovorno do sebe in do svojih najbližjih, in če jih imaš rad, boš to naredil. Cepimo se," je povedala.

Cepili smo se tudi novinarji in strokovni sodelavci

Hrbtenica oddaje 24UR, kadar gre za teme, povezane s covidom-19, pa je novinarka Tjaša Dugulin. Kot pravi, jo vedno znova zaboli, ko poroča, denimo o mladih, ki imajo zdravstvene težave tudi po preboleli bolezni. "Ostale so jim posledice, od težav s spominom, do izgube moči in tako naprej. Res ne bi želela dobiti covida-19 in sem resnično vesela, v prvi vrsti zaradi zaščite," je povedala.

Kar se epidemije tiče, je najhuje v državah, kjer cepiva zaradi revščine ne morejo kupiti. Kar dobro ve tudi Denis Ćulum, novinar, ki vsak dan spremlja dogajanje po svetu. "Privilegij je, da smo sploh lahko cepljeni in da imamo toliko cepiva na voljo ter da so ukinjene starostne skupine in lahko vsi pridemo na vrsto," je dejal.

Novi koronavirus je za hip ustavil tudi vrhunski šport. Odpadle so olimpijske igre, na tekmah ni več navijačev. Da si bo sinovo tekmo lažje ogledal v živo, se je cepil tudi oče Luke Dončića. "Če je moje cepljenje neka kapljica v morje, sem zelo vesel, da lahko pripomorem k normalizaciji življenja," je po cepljenju povedal strokovni sodelavec naše hiše Saša Dončić.

Razlogov, zakaj so zavihali rokave, pa je vsaj še ducat. "Cepila sem se zato, da zaščitimo ranljive skupine, zato da bodo naši otroci lahko hodili v vrtec in šolo ter da bodo dijaki imeli najstniško življenje, študenti študentsko," je povedala novinarka in voditeljica Maja Sodja. "Komaj čakam, da bom odšla na en koncert, kjer bomo lahko brez slabe vesti v gneči. Zdaj že res vsi to pogrešamo in virtualni dogodki absolutno ne odtehtajo dogodkov v živo," sta dodali novinarki rubrike POP IN Anja Komučar in Tanja Divac.

"Ali se lahko malo pošalim? Zato, da boste končno lahko pili kavo brez mask tudi skupaj," pa je razloge za cepljenje še opisala Repar Bornškova.

Zato, da bomo v jesen šli z manj omejitvami, kot lani. Kolektivno imunost pa bomo dosegli, ko bo cepljenih 60 odstotkov prebivalcev. Zato se na cepljenje prijavite tudi vi.