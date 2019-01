Velikodušna donacija kot del odškodnine za poseg v prostor

Pol milijona evrov, ki jih je Gratel nakazal Ljubljanskemu gradu, je prokurist podjetja na sojenju županu Zoranu Jankoviću, ki je obtožen zlorabe položaja, označil za izpolnitev pogodbe. Razlog za velikodušno donacijo pa: širši poseg v prostor.

Sojenje ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, obtoženemu zlorabe položaja v zadevi Gratel, se je danes nadaljevalo z zaslišanjem prič. Lastnik in prokurist Gratela Jurij Krč, ki je dal Ljubljanskemu gradu za tožilstvo sporno donacijo, je na ljubljanskem okrožnem sodišču dejal, da je bila to le normalna in pričakovana izpolnitev pogodbe.

Lastnik in prokurist Gratela Jurij Krč. FOTO: POP TV

Tožilka Blanka Žgajnarljubljanskemu županu Jankoviću očita, da je po nastopu županske funkcije konec leta 2006 od podjetja Gratel v zameno za dovoljenje za nadaljevanje del polaganja optične infrastrukture v Ljubljani zahteval 500.000 evrov donacije v korist občine oz. Ljubljanskega gradu. Krč pa je danes pojasnil, da so imeli še v času prejšnje županje v Ljubljani služnostno pogodbo za izgradnjo optičnega omrežja, vendar pa jo je Janković kasneje prekinil, zato so z občino podpisali nov protokol o tem, kako lahko izvajajo dela in jih umeščajo v prostor. "Dogovorjeno je bilo, kako pristopimo na ulico, koga moramo obvestiti, kdo mora biti prisoten. Zapisano je tudi glede odškodnine, ker smo v prostor posegali širše, kot je bilo v služnostni pogodbi," je pojasnil. Po prej veljavnem dovoljenju so imeli po njegovih besedah manj nadzora nad izvajanjem del.

Ob tem je Janković dejal, da so bili dogovorjeni, da podjetje plača ali odškodnino ali pa da donacijo, in da je na koncu vseeno, za katero možnost so se odločili, ker je bil denar na koncu predan istemu namenu.